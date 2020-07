జపాన్‌ ప్రాదేశిక జిలాల్లోకి చొరబడిన చైనా పెట్రోలింగ్‌ నౌకలు

టోక్యో : జపాన్ భారతదేశానికి మద్దతిచ్చి, శాంతియుత తీర్మానం కోసం పిలుపునిచ్చిన కొన్నిరోజుల తరువాత, ఏకపక్ష ప్రయత్నాలను వ్యతిరేకిస్తూ చైనా పెట్రోలింగ్ నౌకలు జపాన్ ప్రాదేశిక జలాల్లోకి ప్రవేశించాయని జపాన్ కోస్ట్ గార్డ్ తెలిపింది. అంతర్జాతీయ నివేదికల ప్రకారం, రెండు చైనా పెట్రోలింగ్ నౌకలు తూర్పు చైనా సముద్రంలోని సెంకాకు దీవులకు దూరంగా ఉన్నాయని కనుగొన్నట్లు పేర్కొంది. అంతేకాకుండా చైనా ప్రాదేశిక జలాల్లో జపాన్‌కు చెందిన ఒక చేపల పడవను సంప్రదించిందని సమాచారం.



ఇండో పసిఫిక్‌ సముద్రంలో జనావాసాలు లేని సెంకాకు, డియోయు ద్వీపాలపై చైనాతో జపాన్‌ కొనసాగిస్తున్న తగాదా గురించి తెలిసిందే. ఇది 1972 నుంచి ఇది జరుగుతోంది. ఏప్రిల్ నుంచి జపాన్ సెంకాకు ద్వీపాల సమీపంలో కనీసం 67 చైనా నౌకలను గుర్తించినట్లు తెలిసింది. జపాన్ ఇప్పటికే అనేక క్షిపణులను చైనా సరిహద్దు వైపు మోహరించినట్లు తెలిసింది.

జూన్ 22న, జపాన్‌లోని ఒకినావాలోని ఇషిగాకి సిటీ కౌన్సిల్‌ గందరగోళాన్ని నివారించడానికి సెంకాకు దీవుల పరిపాలనా స్థితిని "టోనోషిరో" నుంచి ‘‘టోనోషిరో సెంకాకు’’గా మారుస్తూ చట్టాన్ని ఆమోదించింది. ఈ దీవులు 1,200 మైళ్లు (1,931 కిలోమీటర్లు)కలిగి నైరుతి దిశలో ఉన్నాయి. కానీ రెండు దేశాలు వందల ఏండ్ల నుంచి ఈ ద్వీపాలు తమ సొంతమని పేర్కొంటున్నాయి.

తూర్పు లడఖ్‌లోని లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ (ఎల్‌ఐసీ) వద్ద భారత్, చైనా ఉద్రిక్తతలను యథా స్థితిని తేవడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాల మధ్య, జపాన్ భారతదేశానికి మద్దతు ఇచ్చింది. ఈ విషయంలో విదేశాంగ కార్యదర్శి హర్ష్ వర్ధన్ ష్రింగ్లాతో తాను చర్చలు జరిపినట్లు ఢిల్లీకి చెందిన జపాన్ రాయబారి సతోషి సుజుకి శుక్రవారం తెలిపారు.

"జపాన్ శాంతియుత తీర్మానం కోసం ఆశిస్తోంది మరియు యథాతథ స్థితిని మార్చడానికి ఏకపక్ష ప్రయత్నాలను వ్యతిరేకిస్తుంది" అని ఆయన ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలిపారు.

Had a good talk with FS Shringla. Appreciated his briefing on the situation along LAC, including GOI’s policy to pursue peaceful resolution. Japan also hopes for peaceful resolution through dialogues. Japan opposes any unilateral attempts to change the status quo.