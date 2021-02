బీజింగ్‌: గ‌త ఏడాది జూన్ 15వ తేదీన చైనా, భార‌త సైనికుల మ‌ధ్య గాల్వ‌న్ లోయ‌లో హింసాత్మ‌క ఘ‌ర్ష‌ణ త‌లెత్తిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ ఘ‌ట‌న‌కు ముందు జూన్‌లోనే చైనా సైనిక అధికారి ఒక‌రు వాస్త‌వాధీన రేఖ వ‌ద్ద భార‌త బ‌ల‌గాల‌తో వాగ్వాదానికి దిగారు. దానికి సంబంధించిన వీడియోను ఇవాళ చైనాకు చెందిన గ్లోబ‌ల్ టైమ్స్ ప‌త్రిక త‌న ట్వీట్‌లో పోస్టు చేసింది. వైర‌ల్‌గా మారిన ఈ వీడియోలో.. పీఎల్ఏ రెజిమెంట్ లీడ‌ర్ కీ ఫాబో స‌రిహ‌ద్దు వ‌ద్ద భార‌త సైన్యంతో వాగ్వాదానికి దిగారు. స‌రిహ‌ద్దు విడిచి వెళ్లిపోవాలంటూ ఆ వీడియోలో కీ ఫాబో భార‌త బ‌ల‌గాల‌ను హెచ్చ‌రించారు. అయితే జూన్‌లో జ‌రిగిన దాడిలో కీ ఫాబో తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డాడు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన కీ ఫాబోకు ఇవాళ సైనిక అత్యున్న‌త పుర‌స్కారాన్ని అంద‌జేశారు.

ఎల్ఏసీ వ‌ద్ద జ‌రిగిన ఘ‌ర్ష‌ణ‌లో భార‌త బ‌ల‌గాలు త‌మ సైన్యంపై దాడి చేసిన‌ట్లు చైనా ఆరోపించింది. స్టీల్ ట్యూబ్‌లు, స్టీల్ రాడ్ల‌తో భార‌త ద‌ళాలే త‌మ‌పై దాడి చేసిన‌ట్లు చైనా త‌న మిలిట‌రీ రిపోర్ట్‌లో పేర్కొన్న‌ది. చైనా ద‌ళాల‌పై భార‌త సైనికులు రాళ్లు కూడా రువ్విన‌ట్లు వెల్ల‌డించింది. ఆ దాడిలోనే కీ ఫాబో తల‌కు తీవ్ర‌గాయ‌మైన‌ట్లు గ్లోబ‌ల్ టైమ్స్ పేర్కొన్న‌ది. త‌మ భూభాగంలో ఒక్క ఇంచు కూడా వ‌ద‌ల‌కూడ‌ద‌ని కి ఫాబో నినాదం ఇచ్చాడ‌ని, అందుకే త‌మ అమరుల‌ను గౌర‌విస్తున్న‌ట్లు ఇవాళ చైనా త‌న క‌థ‌నంలో పేర్కొన్న‌ది.

Viral video shows PLA regiment leader Qi Fabao negotiating with the #Indian army at the border. He was seriously injured in a conflict in Galwan Valley in June 2020 and was awarded the "Hero regimental commander for defending the border." https://t.co/3AzGA89Wo2 pic.twitter.com/Gn8uTGBVvW