కెమెరాకు చిక్కిన దృశ్యం.. నార్వేలో ఏం జరిగిందంటే..!

జూన్‌ 3న ఉత్తర నార్వేలో ఒక విషాద సంఘటన చోటు చేసుకున్నది. అనేక ఇళ్లను సముద్రం తనలోకి అమాంతం లాగేసుకుంది. చేప కింద నీరులా పాకి ఇల్లు అన్నింటినీ సముద్రం తనలో భాగం చేసుకుంది. ఈ సంఘటన కెమెరాలో రికార్డ్‌ అయింది. ఈ వీడియోను అల్టా నివాసి అయిన జాన్ ఫ్రెడ్రిక్ డ్రాబ్లోస్ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ అవుతున్నది. ‘కొండచరియలు, భారీ బురదజల్లు అనేక ఇళ్లను సముద్రంలోకి లాగుతున్నాయి’ అనే క్యాప్షన్‌ జోడించాడు.

రెండు నిమిషాలకు పైగా నడిచే ఈ వీడియోలో మొదట్లో వాతావరణం అంతా కూల్‌గా, ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత బాగా గమనించినట్లుయితే ఇళ్లన్నీ కదులుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. తీరా కాసేపటికి ఈ ఇళ్లన్నీ నీటిలో కలిసిపోయాయని అర్థమవుతుంది. అసలు ఇదంతా నిజమేనా లేదా గ్రాఫిక్సా అన్న అనుమానం కూడా వస్తుంది. కానీ ఇదంతా నిజం. సిసి ఫుటేజ్‌లో బయట పడ్డ ఈ వీడియోను చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కొంతమంది 2020 ఏడాది కలిసిరాలేదు. ఎక్కడ చూసినా కష్టాలే అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏదేమైనా ఈ వీడియోను అందరూ చూడాల్సిందే!

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m