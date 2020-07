స‌ముద్రంలో ఉన్న చేప‌ల‌కు ప‌క్షులు ఎలా గాల‌మేస్తాయో ఎప్పుడైనా చూశారా? ఆకాశంలో ఎగురుతుంటే త‌ప్ప బీచ్‌లోని చేప‌ల‌ను నోటికి క‌రిపించుకొని తీసుకెళ్లడం ఎవ‌రూ చూసి ఉండ‌రు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యం కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. దీన్ని అమెరిక‌న్ మాజీ బాస్కెట్‌బాల్ క్రీడాకారుడు రెక్స్ చాప్మ‌న్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేయ‌డంతో వైర‌ల్‌గా మారింది.

అమెరికాలోని ద‌క్షిణ క‌రోలినాలోని మిర్టిల్ బీచ్‌లో ఈ సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. 'ఒక ప‌క్షి బీచ్‌లో ఉన్న సొర‌చేప‌ను నోటికి క‌రిపించుకొని ఎగురుతున్న‌ట్లు మీరు ఎప్పుడూ చూసి ఉండ‌రు' అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు రెక్స్‌. 25 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో కొంత‌సేప‌టికి సొర‌చేప విడిపించుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేసింది. ప‌క్షి గ‌ట్టిగా ప‌ట్టుకోవ‌డంతో సొర‌చేప విడిపించుకోలేక‌పోయింది. ఇది ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లోని 17వ అంత‌స్తు నుంచి యాష్లే వైట్ కెమెరాలో బందించాడు. వీడియోను ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 16.9 మిలియ‌న్ల మంది వీక్షించారు. 2020 ఏడాది ఒక ప్ర‌కృతి దృశ్యం అయితే అని ఒక యూజ‌ర్ కామెంట్ చేశారు.

Just in case you haven’t seen a bird flying around with a shark that it just plucked out of the ocean... pic.twitter.com/ILKqd9wrFG