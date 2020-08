లెబనీస్ రాజధానిలో భారీ పేలుడు సంభవించి వందలాది మంది గాయపడ్డారు. ఇలాంటి భారీ పేలుడ్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఇంట్లో ఆడుకుంటున్న ఓ చిన్నారి కూడా భారీ పేలుడు నుంచి త‌ప్పించుకొని బ‌య‌ట‌ప‌డింది. ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో ఇప్పుడు చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నది.

క్లిప్‌లో చూసిన‌ట్ల‌యితే ఒక చిన్నారి ఆడుకుంటూ బిజీగా ఉం‌ది. పేలుడు జ‌ర‌గ‌డానికి ముందే ఒక మ‌హిళ ఇంటిని శుభ్ర‌ప‌రురుస్తూ క‌నిపించింది. ఆ స‌మ‌యంలో చిన్నారి కిటికీ ద‌గ్గ‌ర న‌డుస్తూ ఉన్న‌ది. రెప్ప‌పాటు స‌మ‌యంలో పేలుడు సంభ‌వించ‌డంతో ఆ చిన్నారిని ఆమె చేతుల్లోకి తీసుకొని గ‌ది నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేసింది. 'చిన్న‌పాప‌ను కాపాడ‌డానికి ఒక ప‌నిమ‌నిషి త‌న ప్రాణాల‌ను ప‌ణంగా పెట్టింది. హీరోలు ఎక్క‌డైనా ఉండ‌వ‌చ్చు' అనే శీర్షిక‌తో మ‌హ‌మ్మ‌ద్ లీల వీడియోను ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ మ‌హిళ ధైర్య‌సాహ‌సాల‌కు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అయ్యారు.

Everyone is sharing videos of today's deadly #BeirutBlast.



Here's something else.



This is the exact moment a maid risked her own life to save a little child, just as the explosion occurred.



Heroes can be anywhere.pic.twitter.com/6Eq4q5Wt4G