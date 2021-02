ఇస్లామాబ్యాడ్ కాదు ఇస్లామాగుడ్‌..!

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్ రాజ‌ధాని తెలుసు క‌దా. దీనిని ఇస్లామాబాద్ అని పిలుస్తారు. కానీ బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన ఓ వ్య‌క్తి మాత్రం ఇప్పుడో వింత పిటిష‌న్‌ను పాక్ ప్ర‌ధానికి పంప‌డానికి సిద్ధం చేశాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ పిటిష‌న్‌ను చేంజ్‌.ఓఆర్జీలోనూ ఉంచాడు. 500 మంది సంత‌కాలు చేయండి.. ప్ర‌ధాని ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌కు పంపిద్దామ‌ని సంత‌కాలు కూడా సేక‌రిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ పిటిష‌న్‌పై 300 మందికిపైగా సంత‌కాలు చేశారు. ఇంత‌కీ ఆ పిటిష‌న్ ఏంటో తెలుసా? రాజ‌ధాని ఇస్లామాబాద్‌ను ఇస్లామాగుడ్‌గా మార్చండి అని.



ఆ బంగ్లాదేశ్ వ్య‌క్తి అయ్‌హ‌మ్ అబ్రార్ పిటిష‌న్‌లో ఏముందంటే.. అస‌లు ఇస్లామ్ అనేది మంచిది. పాకిస్థాన్ ఇస్లామ్‌ను ప్రేమిస్తుంది. అలాంట‌ప్పుడు ఇస్లామాబ్యాడ్ (IslamaBAD) ఎందుకు? దానిని ఇస్లామాగుడ్ (Islamagood)గా మార్చండి అని ఆ పిటిష‌న్‌లో అబ్రార్ కోరాడు.

అత‌ని పిటిష‌న్ చూసిన ట్విట‌రాటి అబ్రార్‌కు అస‌లు స్పెల్లింగ్ ఏంటో క‌రెక్ట్‌గా చూడు అని సూచించ‌డం మొద‌లుపెట్టింది. ఇస్లామాబాద్ అనేది రెండు ఉర్దూ ప‌దాల క‌ల‌యిక‌. ఇస్లామ్‌, ఆబాద్ అనే ప‌దాలు. ఆబాద్ అంటే ప్ర‌దేశం. అంటే ఇస్లామ్ ఉండే ప్ర‌దేశం అని దాని అర్థం. అది ఇస్లామాబ్యాడ్ కాదు అంటూ నీతిబోధ చేశారు. నిజానికి ఇండియాలోనే హైద‌రాబాద్ స‌హా చాలావాటి పేర్లు ఇలా ఆబాద్‌తోనే ముగుస్తాయి.

A petition has been filed to change the name of Islamabad to Islamagood.

It’s not even a joke.