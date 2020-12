ఈ ఏటి ఉత్తమ ఫొటో ఇదే..ఎందుకంటే..

రోమ్‌: ఇటలీలో సియానా అవార్డ్స్ ఫెస్టివల్‌ ప్రతిఏటా ఉత్తమ ఫొటోలకు అవార్డులు ఇస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫొటోగ్రఫీ అవార్డు ఫెస్టివల్‌లో ఒకటైన ఇది అక్టోబర్ 24 నుంచి నవంబర్ 29 వరకు ఆ దేశంలోని పురాతన మ్యూజియం అకాడెమియా డీ ఫిసియోక్రిటిసిలో జరుగుతుంది. ఈ ఏడాది ఏరియల్‌ వ్యూ ఫొటోల పోటీ నిర్వహించారు. ఈ విభాగంలో ఓ ఆస్ట్రేలియా ఫొటోగ్రాఫర్‌ తీసిన ఫొటో జ్యూరీలను కట్టిపడేసింది. అసలు ఎవరికీ సాధ్యంకాని చిత్రాన్ని ఆయన బంధించారు.

ఆస్ట్రేలియా ఫోటోగ్రాఫర్ జిమ్ పికాట్ తీసిన చిత్రం అందరినీ ఆకట్టుకున్నది. షార్క్‌ వెంటపడగా, సాల్మన్‌ చేపలన్నీ కలిసి హృదయాకారంలో దాన్ని చుట్టుముట్టాయి. దీన్ని పికాట్‌ తన కెమెరాలో బంధించారు. ఈ అవార్డు కోసం 126 దేశాల నుంచి ఎంట్రీలురాగా, పికాట్‌ చిత్రం ప్రథమ బహుమతి గెల్చుకుంది. 45 అత్యుత్తమ ఫొటోలు 'అబోవ్ యుస్ ఓన్లీ స్కై' పేరిట ప్రదర్శించనున్నారు.

