హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ‌కు చెందిన వాహ‌నంపై దాడి జ‌రిగింది. మ‌య‌న్మార్‌లోని రాకైన్ రాష్ట్రంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. క‌రోనా పేషెంట్ల‌కు చెందిన శ్యాంపిళ్ల‌ను తీసుకున్న వాహ‌నంపై దుండ‌గులు దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో కారు డ్రైవ‌ర్ అక్క‌డిక్క‌డే మృతిచెందాడు. మ‌య‌న్మార్‌లో ఉన్న యూఎన్ ఆఫీసు త‌న ఫేస్‌బుక్ పేజీలో ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించింది. అయితే డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో వాహ‌నంపై ఎవ‌రు దాడి చేశార‌న్న విష‌యం ఇంకా తెలియ‌రాలేదు.



The whole WHO family is saddened by the news that

we lost a colleague, Pyae Sone Win Maun, who was hurt in a security incident in #Myanmar, while transporting #COVID19 surveillance samples.



Our thoughts are with his family, friends and colleagues.https://t.co/ZT3e8MI70U