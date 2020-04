హైద‌రాబాద్‌: ఏప్రిల్ 7, 2020. ఇవాళ వ‌ర‌ల్డ్ హెల్త్ డే. ఈ రోజును న‌ర్సుల‌కు అంకితం చేశారు. హెల్త్ హీరోల‌కు థ్యాంక్స్ చెప్పాల‌ని ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ త‌న ట్వీట్‌లో కోరింది. ప్ర‌స్తుతం ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క‌రోనా వైర‌స్ విజృంభిస్తున్న‌ది. ఈ నేప‌థ్యంలో హెల్త్ వ‌ర్క‌ర్లే.. ముందువ‌రుస‌లో సేవ‌లు అందిస్తున్నారు. కోవిడ్‌పై పోరాటం చేస్తున్న‌ది వారే. వైర‌స్ నుంచి మ‌న‌ల్ని ర‌క్షించేందుకు ప‌గ‌లూరాత్రి క‌ష్ట‌ప‌డుతున్నారు. న‌ర్సుల‌కు, మిడ్‌వైవ్స్‌కు థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటూ ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైర‌క్ట‌ర్ టెడ్రోస్ కోరారు.



It's #WorldHealthDay!



All over the world nurses, midwives and all health workers are fighting day and night to keep us safe from the #coronavirus!



Take a minute today to say: #ThanksHealthHeroes! pic.twitter.com/IBEEfHuzz7