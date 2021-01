లాస్ ఏంజిల్స్‌: క‌రోనా కార‌ణంగా చాలా సంస్థ‌లు వ‌ర్క్ ఫ్ర‌మ్ హోమ్ బాట‌ప‌ట్టాయి. అయితే, ఈ వ‌ర్క్ ఫ్ర‌మ్ హోమ్‌వ‌ల్ల మిగ‌తావారి సంగ‌తి ఎలా ఉన్న న్యూస్ యాంక‌ర్స్ విష‌యంలో మాత్రం చిత్ర‌విచిత్ర ఘ‌ట‌న‌లు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. యాంక‌ర్‌లు ఇంటి నుంచే లైవ్‌లో వార్త‌లు చ‌దువుతుండ‌టంతో మ‌ర్చిపోయి కుటుంబ‌స‌భ్యులు ఎవ‌రైనా ద‌గ్గ‌రికి రావ‌డం కొన్నికొన్నిసార్లు చిరాకు లేపుతున్నా కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో మాత్రం న‌వ్వులు పూయిస్తున్నాయి. తాజాగా అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ఇలాంటి ఘ‌ట‌నే చోటుచేసుకుంది.



లాస్ ఏంజిల్స్‌లోని ఏబీసీ 7 ఛానెల్‌లో ప‌నిచేస్తున్న‌ యాంకర్ లెస్లీ లోపెజ్ త‌‌న ఇంట్లోనే​ లైవ్​లో వాతావ‌ర‌ణ‌ వార్తలు చదువుతుండ‌గా ఆమె కొడుకు ఆడుతూ వచ్చి నిల‌బ‌డి వార్త‌లు చ‌దువుతున్నత‌ల్లి కాళ్ల‌ను బిగ్గ‌ర‌గా ప‌ట్టుకున్నాడు. అయితే బుడ‌త‌డి అల్ల‌రి చేష్ట‌‌తో త‌ల్లి లోపెజ్ చేసేదిలేక న‌వ్వుతూనే వార్త‌లు చ‌ద‌వ‌డం కొన‌సాగించింది. అనంత‌రం వాడిని చంక‌లోకి తీసుకుని 'మా బుడ్డోడు వచ్చేశాడు. ఇప్పుడు వీడిని నేను కంట్రోల్ చేయలేను' అని నవ్వుతూ బ్రేక్​ చెప్పేసింది.

ఆ వీడియోను ఏబీసీ 7 ఛానెల్ త‌న అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. 'వాతావరణ వార్తలు చదువుతున్న అమ్మ దగ్గరికి వెళ్లేందుకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న నొలాన్​కు అడ్డులేదు' అని ఆ పోస్టుకు క్యాప్షన్ పెట్టింది. ఆ వీడియో ట్విట్టర్​లో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఇప్పటికే దాదాపు 1.7 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. లైక్​లు కూడా 36 వేలకు చేరువయ్యాయి. కామెంట్లు సైతం ప్ర‌వాహంలా వస్తున్నాయి.

ప్రముఖ యాక్టర్ ఎలిజబెత్ బాంక్స్​ కూడా ఈ వీడియోను రీట్వీట్ చేశారు. కాగా ఈ వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో ఏబీసీ 7 చానెల్ సంతోషం వ్య‌క్తంచేసింది. 'వావ్​.. అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మేం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్​లో కుటుంబాలతో కలిసి ఉంటూనే పని చేస్తున్నాం. మమ్మల్ని అందరినీ సంతోషపరిచినందుకు లెస్లీ లోపేజ్​కు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు' అని ట్వీట్ చేసింది.

Baby on the move! There is no stopping adorable Nolan now that he can walk during Mommy’s (@abc7leslielopez) forecast. #Love #goodmorning #ThursdayThoughts #Babies #TheBest @ABC7 pic.twitter.com/jvUcaSMyGi