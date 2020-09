కాళ్లు, చేతులు బాగున్న‌ప్ప‌టికీ చేతిలో బొచ్చు ప‌ట్టుకొని రోడ్డు మీద అడుక్కుంటుంటారు. అలాంటి వాళ్లంద‌రికీ ఈ వీడియో పాఠం నేర్పిస్తుంది. క‌ష్టం రైతు సొంతం. క‌ష్టాన్ని కూడా ఇష్టంగా భావిస్తారు కాబ‌ట్టే ఆ నేలత‌ల్లి కూడా రైతుల‌కు సాయం చేస్తుంది. ఓ రైతు పొలంలో ప‌నిచేస్తున్న తీరు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయింది. ఈ వీడియోకు చాలా ప్ర‌త్యేక‌త ఉంది. ఒక కాలు నేల‌మీద‌, రెండోకాలు క్ర‌చ్ మీద.. ఎంతో ఆత్మ‌విశ్వాసంతో నిల‌బ‌డి చేతిలో పార ప‌ట్టుకొని గ‌ట్టువేస్తున్నాడు ఓ రైతు.

ఆ బుర‌ద‌లో అటూ ఇటూ అయినా కింద ప‌డే అవ‌కాశం ఉంది. అయినా అవేమీ లెక్క‌చేయ‌కుండా త‌న ప‌ని తాను చేసుకుంటూ పోతున్నాడు రైతు. కూర్చుంటే ఎవ‌రూ బువ్వ పెట్ట‌రు. మ‌నం తినే నాలుగు మెతుకులు మ‌న‌మే సంపాదించుకోవాలి అని న‌మ్మే రైతులంద‌రికీ ఈ వీడియో అంకితం. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ మ‌ధు మిథా ట్విట‌ర్‌లో పంచుకున్నారు. ఇది అంద‌రికీ ముఖ్య‌మైన పాఠం నేర్పుతుంది. 'ఈ వీడియోకు ఏ ప‌దాలు న్యాయం చేయ‌లేవు. ధ‌న్య‌వాదాలు' అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ రైతు త‌న వైక‌ల్యాన్ని అదిగ‌మించాల‌నుకునే అత‌ని సంక‌ల్పానికి జోహార్లు తెలుపుతున్నారు నెటిజ‌న్లు.

No words can do justice to this video.

Thank you. pic.twitter.com/Qqj6P4kXtz