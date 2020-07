అమెరికా లవ్స్‌ ఇండియా : డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌

వాషింగ్టన్‌ : అమెరికా 244వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఆ దేశాధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌కు అదేవిధంగా యూఎస్‌ఏ ప్రజలకు శనివారం ట్విట్టర్‌ ద్వారా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలుగా మానవ జీవితం అర్థం, ప్రాముఖ్యత, స్వేచ్ఛను ఎంతో ఆదరిస్తూ ఈ సందర్భంగా వేడుక చేద్దామన్నారు. దీనిపై యూఎస్‌ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రతిస్పందిస్తూ ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాని శుభాకాంక్షలకు ట్రంప్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందిస్తూ... థ్యాంక్యూ మై ఫ్రెండ్‌. అమెరికా లవ్స్‌ ఇండియా. భారత్‌ను అమెరికా ఎల్లప్పుడు ప్రేమిస్తుందని పేర్కొన్నారు.



I congratulate @POTUS @realDonaldTrump and the people of the USA on the 244th Independence Day of the USA. As the world's largest democracies, we cherish freedom and human enterprise that this day celebrates. @WhiteHouse