నాపై ఉంచిన విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుంటా: బైడెన్‌

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. మొత్తం 538 ఎలక్టోరల్‌ ఓట్లలో మెజార్టీకి కావాల్సిన 270 ఎలక్టోరల్‌ ఓట్లను డెమొక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి జో బైడెన్ దాటేయడంతో అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు.



ఎన్నికల ఫలితాలపై బైడెన్‌ ట్విటర్లో స్పందించారు. 'మన గొప్ప దేశం అమెరికా దేశానికి నాయకత్వం వహించడానికి నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు గౌరవంగా ఉంది. అమెరికా ముందు చాలా సవాళ్లున్నాయి. నాకు ఓటేసినా, వేయకున్నా అమెరికా ప్రజలందరికీ అధ్యక్షుడిగా ఉంటా. అమెరికా ప్రజలు నాపై ఉంచిన విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని' బైడెన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8