అమెరికన్‌ గాయనినోట ‘ఓం జై జగదీష హరే’!

న్యూయార్క్‌: దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకొని మన దేశంలో ఎక్కువగా పాడుకునే భక్తి శ్లోకం 'ఓం జై జగదీష హరే'ను ఓ అమెరికన్ గాయని పాడారు. అమెరికన్‌ గాయని, నటి మేరీ మిల్బెన్ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఈ పాట షూట్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ మేకింగ్‌ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.



ఆరెంజ్, పింక్ లెహెంగా, దానిపై అందమైన ఆభరణాలతో భారతీయ సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా మిల్బెన్‌ అలంకరించుకున్నారు. నుదిటిపై టిక్లీ పెట్టుకున్నారు. సంగీతానికి అనుగుణంగా హావభావాలు పలికించారు. మిల్బెన్‌ ఈ వీడియోను మైక్రోబ్లాగింగ్‌ సైట్‌ ట్విట్టర్‌లో పెట్టారు. ‘ఈ శ్లోకం నన్ను కదిలించింది.. నా ఆత్మను తాకింది.. భారతీయ సంస్కృతి పట్ల నా అభిరుచిని రేకెత్తిస్తూనే ఉంది.’ అని ఆమె శీర్షిక పెట్టారు. ఈ వీడియోకు నెటిజన్ల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది.

లోకల్ టు గ్లోబల్.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్లో నమస్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.



So blessed to perform virtually for #Diwali2020 and can’t wait to share with you.#Diwali is a moment where the world gathers in celebration of new harvest, gratefulness for prosperity, and celebrating light over darkness through the beauty of lamps.



Stay tuned...11.12.20 pic.twitter.com/7DZkPDXBv0