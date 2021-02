సాల్ట్ లేక్ సిటీ: అమెరికాలోని యుటా రాష్ట్రంలో సాల్ట్ లేక్ సిటీ ఇంట‌ర్నేష‌నల్ ఎయిర్‌పోర్టులో ఉన్న 84 అడుగుల ట‌వ‌ర్‌ను కూల్చేశారు. కొన్ని సెక‌న్ల‌లోనే ఈ ట‌వ‌ర్ కుప్ప‌కూలిన వీడియోను అక్క‌డి అధికారులు సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. 1989లో నిర్మించిన ఈ ట‌వ‌ర్ స్థానంలో కొత్త‌దానిని నిర్మించ‌డానికి అధికారులు ఈ ప‌ని చేశారు. ట్విట‌ర్‌లో షేర్ అయిన ఈ వీడియో వైర‌ల్ అయింది. ఇప్ప‌టికే దీనికి వేల సంఖ్య‌లో వ్యూస్ వ‌చ్చాయి. ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ల‌కు వాటి గేట్‌ల ద‌గ్గ‌రికి దారి చూప‌డానికి ఈ డెల్టా ట‌వ‌ర్‌ను 1989లో నిర్మించారు.



Today, this 84-foot Delta Tower that was built in 1989 to direct aircraft to the gate was demolished. Here is some footage Avalanche Studios took from the Delta Sky Club. The demolition marks a major timeline in the construction of Phase II of #TheNewSLC. pic.twitter.com/Bc2hQW7udm