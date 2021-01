ముల్తాన్‌ : పాకిస్తాన్‌లో ఓ బిజీ హైవేపై ఐదేండ్ల బాలుడు ఏకంగా ఎస్‌యూవీని నడిపిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 27 సెకండ్ల నిడివి కలిగిన ఈ వీడియోలో చిన్నారి బ్లాక్‌ టొయోటా ల్యాండ్‌ క్రూజర్‌ వీ8ని నడిపిన దృశ్యాలు కనిపించాయి. ముల్తాన్‌లో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఒకటైన బోసన్‌ మీదుగా బాలుడు వాహనాన్ని నడిపాడు. ముల్తాన్‌లో ఓ చిన్నారి ల్యాండ్‌ క్రూజర్‌ను నడుపుతున్నాడు..అతని పొడవెంత..అతని పాదం కనీసం పెడల్స్‌ను టచ్‌ చేసిందా..? అని ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో బాలుడితో పాటు వాహనంలో ఎవరూ కనిపించలేదు.

వాహనాన్ని డ్రైవ్‌ చేసిన బాలుడు ఏ పోలీస్‌ చెక్‌పాయింట్‌ వద్ద కారును ఆపలేదు. మరోవైపు ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్స్‌ ఎవరూ బాలుడు వాహనాన్ని నడుపుతున్నట్టు పసిగట్టకపోవడం ఆశ్యర్యం. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుండగా, బాలుడి క్షేమం పట్ల నెటిజెన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది ప్రాంక్‌ వీడియో అయినా చిన్నారి తల్లితండ్రులను శిక్షించాలని ఒక యూజర్‌ కామెంట్‌ చేశారు. ఇది నవ్వులాట కాదు తీవ్రమైన విషయమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వీడియో వైరల్‌ కావడంతో చిన్నారి తల్లితండ్రులను గుర్తించాలని చీఫ్‌ ట్రాఫిక్‌ అధికకారి జాఫర్‌ బుజ్దర్‌పేర్కొన్నారు. వాహనం నడిపిన బాలుడి తల్లితండ్రులను గుర్తించేందుకు రెండు పోలీస్‌ బృందాలను నియమించామని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు చేపడతామని చెప్పారు.

A small kid driving Landcruiser in Multan ???? how’s his feet even touching pedals. Whose kid is this ???? pic.twitter.com/h5AXZztnYb