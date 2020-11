ఇలా అవుతానని మా అమ్మ అస్సలు ఊహించి ఉండదు : కమలా హారిస్‌

వాషింగ్టన్ : అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఉపాధ్యక్షురాలుగా కమలా హారిస్ ఎన్నికయ్యారు. ఇలా ఇంత పెద్ద దేశానికి తన కూతురు ఉపాధ్యక్షురాలు అవుతుందని భారత్‌ నుంచి బయల్దేరి వచ్చినప్పుడు మా అమ్మ అస్సలు ఊహించి ఉండదని కమలాదేవి హారిస్‌ చెప్పారు. "ఈ రోజు ఇక్కడ నా ఉనికికి గొప్ప బాధ్యత వహించిన మహిళకు (శ్యామలా గోపాలన్‌) నా కృతజ్ఞతలు. అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బైడెన్ సొంత నగరమైన డెలావేర్ విల్మింగ్టన్లో శనివారం జరిగిన బహిరంగ ర్యాలీలో కమలా హారిస్‌ తొలిసారి ప్రసంగించారు. డెమోక్రాటిక్‌ పార్టీ ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థిగా నామినేట్ అయిన అనంతరం కమలా హారిస్‌ తన అంగీకరా ప్రసంగంలో తన భారతీయ మూలాలను ప్రస్తావించారు. తన తల్లి చెన్నైలో జన్మించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. తన భారతీయ వారసత్వాన్ని ప్రస్తావించిన కమలాదేవి.. నా మేనమామలు, నా అత్తలు.. అందరూ గుర్తుకొస్తున్నారు అంటూ కొంత తమిళయాసను కలిపారు.



తొలి మహిళ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఎన్నికైన మొదటి బ్లాక్ అండ్ ఇండియన్ అమెరికన్‌గా కమలా దేవి హారిస్‌ చరిత్ర లిఖించారు. కమలా హారిస్‌ తండ్రి జమైకన్‌.. కాగా తల్లి భారతీయురాలు. ఇద్దరూ వలస వచ్చినవారే. హారిస్‌ 2014 లో ప్రముఖ న్యాయవాది అయిన డగ్లస్ ఎమ్హాఫ్‌ను వివాహమాడారు. హారిస్‌ తల్లి శ్యామలా గోపాలన్‌ క్యాన్సర్‌తో 2009 లో మరణించారు.

"19 సంవత్సరాల వయస్సులో భారతదేశం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు.. ఆమె ఈ క్షణాలు ఇలా ఉంటాయని ఊహించి ఉండకపోవచ్చు. కానీ అమెరికాను ఆమె చాలా లోతుగా విశ్వసించారు, ఇక్కడ ఇలాంటి క్షణాలు సాధ్యమే. అందువల్ల నేను ఆమె గురించి, తరాల మహిళల గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. నల్లజాతి మహిళలు, ఆసియా, తెలుపు, లాటినా, స్థానిక అమెరికన్ మహిళలు.. అమెరికన్‌ దేశ చరిత్రలో ఈ రాత్రికి మార్గం సుగమం చేశారు” అని ఆమె ఉత్సాహంతో చెప్పారు. కమలా హారిస్ విజయాన్ని కోరుతూ చెన్నై సమీపంలోని తన తాతామామల గ్రామమైన తులసేంద్రపురంలో అక్కడి ప్రజలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

