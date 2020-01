క్షిప‌ణి దాడులు.. కొత్త వీడియోలు రిలీజ్ చేసిన ఇరాన్‌

హైద‌రాబాద్‌: ఇరాక్‌లో ఉన్న రెండు అమెరికా సైనిక స్థావ‌రాల‌పై ఇరాన్ వైమానిక దాడులు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ దాడుల‌కు సంబంధించిన కొత్త వీడియోల‌ను ఆ దేశ మీడియా రిలీజ్ చేసింది. ప‌శ్చిమంలో ఉన్న కీర్మ‌న్‌షా ప్రావిన్సు నుంచి ఇరాన్ త‌న మిస్సైళ్ల‌ను ప్ర‌యోగించింది. ఇరాక్‌లో ఉన్న అల్ అస‌ద్‌, ఎర్బిల్ సైనిక స్థావ‌రాల‌పై డ‌జ‌న్ల సంఖ్య‌లో క్షిప‌ణుల దాడి జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. మిస్సైళ్ల దాడిలో సుమారు 80 మంది అమెరికా ఉగ్ర‌వాదులు మృతిచెందిన‌ట్లు ఇరాన్ ప్ర‌క‌టించింది. అయితే దాడులు వ‌ల్ల త‌మ సైనికుల‌కు ఎటువంటి ప్ర‌మాదం జ‌ర‌గ‌లేద‌ని అమెరికా వెల్ల‌డించింది. VIDEO: Iranian media release more footage of the moment missiles were fired at the Ayn al Asad military base in Iraq. pic.twitter.com/h6gnfauJmR — Conflict News (@Conflicts) January 8, 2020