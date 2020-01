2016లోనే త‌యారైంది.. విమాన ప్ర‌మాదం సాంకేతిక లోప‌మేనా ?

హైద‌రాబాద్‌: ఇరాన్ రాజ‌ధాని టెహ్రాన్ స‌మీపంలో ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన విమానం కూలిన ఘ‌ట‌న తెలిసిందే. అయితే ఇరాక్‌లో ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావ‌రాల‌పై క్షిప‌ణి దాడులు చేసిన కొన్ని క్ష‌ణాల‌కే టెహ్రాన్ స‌మీంలో ఉక్రెయిన్ విమానం కూల‌డం కొన్ని అనుమానాల‌కు తెర‌లేపింది. మిలిట‌రీ క‌మాండ‌ర్ సులేమానీ హ‌త్య‌కు ప్ర‌తీకారం మంగ‌ళ‌వారం రాత్రి ఇరాన్ .. త‌మ క్షిప‌ణుల‌పై అమెరికా స్థావ‌రాల‌పై దాడి చేసింది. అయితే అదే స‌మ‌యంలో 176 మందితో వెళ్తున్న ఉక్రెయిన్ విమానం కూలిన ఘ‌ట‌న అంద‌ర్నీ క‌లిచివేసింది. విమాన ప్ర‌మాదంలో 82 మంది ఇరాన్ దేశ‌స్థులు, 63 మంది కెన‌డియ‌న్లు, 11 మంది ఉక్రెయినియ‌న్లు, 10 మంది స్వీడ‌న్ దేశ‌స్థులు, న‌లుగురు అప్ఘ‌న్‌లు, ముగ్గురు జ‌ర్మ‌న్లు, ముగ్గురు బ్రిట‌న్ దేశ‌స్థులు ఉన్నారు.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information. — The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020



సాంకేతిక లోపం త‌లెత్త‌డం వ‌ల్ల బోయింగ్ విమానం కూలినట్లు ప్రాథ‌మికంగా అంచ‌నా వేశారు. వాస్త‌వానికి ఆ విమానం కొత్త‌ది. 2016లోనే దాన్ని త‌యారీ చేశారు. బోయింగ్ ఫ్యాక్ట‌రీ నుంచి నేరుగా ఆ విమానాన్ని ఉక్రెయిన్ ఖ‌రీదు చేసింది. ఈ నెల 6వ తేదీన‌.. ఆ విమానానికి టెక్నిక‌ల్ మెయింటేనెన్స్ చేశారు. సాంకేతిక లోపం వ‌ల్ల విమానం కూలిన‌ట్లు ఇమామ్ ఖ‌మేనీ విమానాశ్ర‌య ప్ర‌తినిధి ఒక‌రు తెలిపారు. కూలిన త‌ర్వాత‌నే విమానంలో మంట‌లు వ‌చ్చిన‌ట్లు ఆ ప్ర‌తినిధి వెల్ల‌డించారు.

కానీ స్థానిక టీవీల్లో వ‌చ్చిన వీడియో ఫూటేజ్ మ‌రో విధంగా ఉన్నది. విమానం గాలిలో ఉన్న‌ప్పుడే మంట‌లు క‌నిపించాయి. ఆ మంట‌లతోనే విమానం కూలిన‌ట్లు కొన్ని వీడియోలు స్ప‌ష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై బోయింగ్ విమానం సంస్థ స్పందించింది. ప్ర‌మాదం గురించి ఆరా తీస్తున్న‌ట్లు ఆ సంస్థ వెల్ల‌డించింది. అయితే విమాన ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై వ‌స్తున్న ఊహాగానాల‌ను ప‌ట్టించుకోరాదు అని ఉక్రెయిన్ దేశాధ్య‌క్షుడు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒమ‌న్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న అధ్య‌క్షుడు జెల‌న్‌స్కీ వెంట‌నే ఉక్రెయిన్ బ‌య‌లుదేరారు.

Ukraine International Airlines issued a press statement on the #PS752 accident: pic.twitter.com/uvE6F0QEI8 — Aviation Safety Net (@AviationSafety) January 8, 2020





ఈ ఘ‌ట‌న‌పై వైమానిక నిపుణుడు స్టీఫెన్ రైట్ కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు. ఇరాన్ మిస్సైల్ బోయింగ్ విమానాన్ని పేల్చి ఉంటుంద‌న్న అనుమానాల‌ను ఆయ‌న కొట్టిపారేశారు. కానీ ఆ ప్ర‌మాదాన్ని చూస్తే ఏదో భ‌యాన‌క‌మైన సంఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంద‌న్నారు. టేకాఫ్ తీసుకున్న త‌ర్వాత అది స‌రైన మార్గంలోనే వెళ్తున్న‌ద‌ని, కానీ అక‌స్మాత్తుగా అది కూల‌డం అంటే ఏదో జ‌రిగిన‌ట్లే అని ఆయ‌న అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. అయితే బాంబు దాడి అయినా జ‌ర‌గాలి లేదా విమానం అక‌స్మాత్తుగా ముక్క‌లు కావాల‌న్నారు. ఫిన్‌ల్యాండ్‌లోని ట్యాంపీర్ వ‌ర్సిటీలో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రొఫెస‌ర్‌గా స్టీఫెన్ రైట్ ప‌నిచేస్తున్నారు. బోయింగ్ 737 విమానానికి చెందిన రెండు బ్లాక్ బాక్సుల‌ను అధికారులు గుర్తించారు. విమాన ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై ర‌ష్యా అధ్య‌క్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌.. ఇరాన్‌, ఉక్రెయిన్ అధ్య‌క్షుల‌కు సంతాపం సందేశం పంపారు. #Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020