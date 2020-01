ఇరాన్‌ దాడులు.. 80 మంది అమెరికా సైనికులు హతం

దుబాయి : ఇరాన్‌ మిలిటరీ కమాండర్‌ సులేమాని మృతికి ఇరాన్‌ ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఇరాక్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్‌ క్షిపణులు దాడులు చేశాయి. ఈ దాడుల్లో 80 మంది అమెరికా సైనికులు మృతి చెందినట్లు ఇరాన్‌ మీడియా ప్రకటించింది. యూఎస్‌కు చెందిన మిలిటరీ హెలికాప్టర్లు, ఇతర సామాగ్రి తీవ్రంగా ధ్వంసమైనట్లు తెలిపింది. అమెరికా దళాలు ఉన్న ఇరాక్‌ ఎయిర్‌బేస్‌ లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ దాడులకు పాల్పడింది. ఇరాక్‌లోని అల్‌ అసద్‌, ఇర్బిల్‌ ఎయిర్‌బేస్‌లపై 15 క్షిపణులతో దాడి చేసింది. అమెరికా తన బలగాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని ఇరాన్‌ హెచ్చరించింది. తాజా పరిస్థితులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సమీక్షిస్తున్నారని వైట్‌ హౌస్‌ అధికారులు తెలిపారు.

విమానయాన సంస్థలు అప్రమత్తం

ఇరాన్‌ క్షిపణుల దాడులతో ఆయా దేశాల విమానయాన సంస్థలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఇరాన్‌, ఇరాక్‌ దేశాల గగనతలాన్ని వాడరాదని యూఎస్‌ ఫెడరల్‌ ఏవియేషన్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ నిర్ణయం తీసుకుంది. గల్ఫ్‌ దేశాల గగనతలంపై అమెరికా విమానాలు నడుపొద్దని విమానయాన సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇరాన్‌ గగనతలపై సింగపూర్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ తమ విమానాల రాకపోకలను నిలపివేసింది. ఇరాన్‌ దాడులతో భారత్‌ కూడా అప్రమత్తమైంది. ఇరాన్‌, ఇరాక్‌ పరిధిలోని గగనతలంలోకి వెళ్లొద్దని విమానయాన సంస్థలను కేంద్రం హెచ్చరించింది. గల్ఫ్‌ దేశాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారత విమానయాన శాఖ అప్రమత్తమైంది. అన్ని విమానయాన సంస్థలకు కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.



Reports that 80 people killed in Iran missile attacks on U.S. bases in Iraq. Press TV cannot independently verify the reports on the number of casualties: Iran's Press TV pic.twitter.com/ZYmhCHaw5f — ANI (@ANI) January 8, 2020