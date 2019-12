24 గంటల్లో 100 మంది ఉగ్రవాదులు హతం

కాబూల్‌ : ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టేందుకు ఆప్ఘనిస్థాన్‌ బలగాలు ఆపరేషన్‌ నిర్వహించాయి. ఈ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా 24 గంటల్లో 100 మంది ఉగ్రవాదులను ఆఫ్ఘన్‌ బలగాలు అంతమొందించాయి. ఈ మేరకు ఆప్ఘనిస్థాన్‌ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ట్వీట్‌ చేసింది. ఆప్ఘనిస్థాన్‌లోని 15 ప్రావిన్స్‌లలో 18 ఆపరేషన్లు నిర్వహించాం. ఆపరేషన్లు ప్రారంభించిన 24 గంటల్లోనే 109 మంది ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టాం. 45 మంది ఉగ్రవాదులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరో ఐదుగురు టెర్రరిస్టులను అరెస్టు చేశామని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ట్వీట్‌లో వెల్లడించింది. అయితే హతమైన ఉగ్రవాదులంతా ఒకే సంస్థకు చెందిన వారా? లేక వివిధ గ్రూపులకు చెందిన వారా? అనే విషయంలో ఆప్ఘన్‌ బలగాలు స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

In last 24 hours, 18 operations were conducted in 15 provinces of #Afghanistan, as a result of which 109 terrorists were killed, 45 terrorists injured and 5 others were arrested.#MOD — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) December 24, 2019