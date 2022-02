February 17, 2022 / 12:00 PM IST

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ గేట్ వే పేరుతో హైదరాబాద్‌ శివార్లలోని కండ్లకోయలో (Kandlakoya) ఐటీ పార్కుకు రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గురువారం ఉద‌యం శంకుస్థాపన చేశారు. సీఎం కేసీఆర్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పార్కు పనులను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో మంత్రి మ‌ల్లారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే వివేకానంద‌, ఎమ్మెల్సీ శంభిపూర్ రాజుతో పాటు ప‌లువురు టీఆర్ఎస్ నాయ‌కులు పాల్గొన్నారు.

తెలంగాణ గేట్‌వే పేరుతో నిర్మిస్తున్న ఈ ఐటీ పార్కును కండ్లకోయలోని 10.11 ఎకరాలల్లో 40 మీటర్ల ఎత్తు, 14 అంతస్తులతో నిర్మిస్తున్నారు. 6 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉండనున్న ఈ ఐటీ టవర్ల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం రూ.250 కోట్లు వెచ్చించనునన్నది. దీంతో 5 లక్షల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్‌ స్పేస్‌ అందుబాటులోకి రానుంది. ఐటీ పార్కులో 70 కంపెనీల ద్వారా 50 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు దక్కనున్నాయి.

As part of our strategy of growth in dispersion across the state, a new IT park at Kandlakoya junction on ORR has been conceptualised as a gateway to Hyderabad

Happy to be laying the foundation today on the birthday of a Living Legend Telangana CM Sri KCR Garu 😊 pic.twitter.com/A7t7NVAggV

— KTR (@KTRTRS) February 17, 2022