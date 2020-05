రోడ్ల అభివృద్ధిపై మంత్రి కేటీఆర్‌ సంతృప్తి

హైదరాబాద్ :‘లాక్‌డౌన్‌ను సద్వినియోగం చేసుకుని రోడ్ల పనులు పూర్తి చేశారు. రద్దీ లేని రహదారులపై వేగంగా పనులు చేపట్టి రోడ్లను అద్దంలా తీర్చిదిద్దారు. ఇప్పుడు నగర రోడ్లపై ప్రయాణం సాఫీగా సాగిపోతున్నది. సాధారణంగా నగరంలో రోడ్ల పనులకు రోజుకు 3 నుంచి 4 గంటలు మాత్రమే కేటాయించేవారు. కానీ లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో 14 నుంచి 18 గంటల పాటు అధికారులు, కూలీలు శ్రమించారు. కేవలం 40 రోజుల్లోనే బీటీ, వీడీసీసీ, తదితర అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేశారు. అభివృద్ధి పనులు వేగంగా పూర్తి చేయడానికి కృషి చేసినమేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌ పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీ అరవింద్‌కుమార్‌, జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ లోకేశ్‌కుమార్‌తో పాటు ఇంజినీరింగ్‌ అధికారులను కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా అభినందించారు.



Happy that @GHMConline has utilised the #Lockdown very productively for all pending road works



My compliments to the entire Engineering team and @arvindkumar_ias @bonthurammohan @CommissionrGHMC



Well done ???? pic.twitter.com/yAw055cWIy