పెట్టుబడులకు స్వర్గధామం తెలంగాణ: మంత్రి కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌: పెట్టుబడులకు స్వర్గధామం తెలంగాణ అని తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమలు, పురపాలక శాఖామంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అన్నారు. థాయ్‌లాండ్‌తో భారత్‌కు చాలా దగ్గరి సంబంధాలున్నాయని రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. ఇవాళ మాదాపూర్‌లో ఇండియా-థాయ్‌లాండ్‌ మ్యాచింగ్‌ అండ్‌ నెట్‌వర్కింగ్‌ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి మంత్రి కేటీఆర్‌ హాజరయ్యారు. థాయ్‌లాండ్‌ నుంచి థాయ్‌ ఉప ప్రధాని జరీన్‌ లక్సనావిసిత్‌ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ.. థాయ్‌లాండ్‌ నుంచి భారత్‌కు గేట్‌వేగా తెలంగాణతో అనుసంధానం చేయాలని అన్నారు. రబ్బర్‌వుడ్‌ పరిశ్రమలో థాయ్‌లాండ్‌ రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టనున్నదని మంత్రి తెలిపారు. భారత్‌తో థాయ్‌కు చాలా మంచి సంబంధాలున్నాయని ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశ వృద్ధిరేటును మించి అభివృద్ధి చెందుతోందని అన్నారు. తెలంగాణలో వాణిజ్యరంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు చాలా అవకాశాలున్నాయని మంత్రి తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ రంగంలో అపార అవకాశాలున్నట్లు ఈ సందర్భంగా మంత్రి అన్నారు. ఇదే సమయంలో మంత్రి.. తెలంగాణలో ఫర్నిచర్‌ పార్క్‌ ఏర్పాటు చేయాలని థాయ్‌లాండ్‌ ఉప ముఖ్యమంత్రిని కోరారు. బ్యాంకాక్‌-హైదరాబాద్‌ విమాన సర్వీసులు పెంచి పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చెందేలా ప్రోత్సహించాలని మంత్రి కేటీఆర్‌ థాయ్‌ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్‌.. థాయ్‌లాండ్‌ ఉప ప్రధాని జరీన్‌ లక్సనావిత్‌ను శాలువా, జ్ఞాపికతో సత్కరించారు.

