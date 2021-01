కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ మనిషి సెన్స్‌

మన దగ్గర అనేక బాధితులు ఉంటారు.. వరద బాధితులు కరువు బాధితులు అని. నేనేమో సమయాభావ బాధితుణ్ణి. నేనూ చేస్తున్నది అవధానమే. ఎక్కడ గోవా.. ఎక్కడ హైదరాబాద్‌.. ఎక్కడ పెళ్ళి.. మళ్ళీ తర్వాత కరీంనగర్‌.. రాత్రి మళ్ళీ ఢిల్లీకి చేరడం. అంటే ఇది అవధానం కన్నా తక్కువేమీకాదు. కాకుంటే చదువొచ్చినా రాకున్నా ఎవరైనా చేయగలిగిన అవధానం. ఆయన చేసిందేమో బాగా చదివి గట్టిగ నేర్చుకుని మననం చేసి సంవత్సరాలపాటు కృషిచేసి, అప్పటికీ అందరికీ అబ్బనిదది- అవధానం.



భావం.. పాండిత్యం.. శబ్దాధిపత్యం

మన దేశంలో కవిత్వం, కవితా పద్ధతులు, కవితాశైలి రకరకాలుగా ప్రవహించింది మీకు తెలియని విషయం కాదు. కానీ మన దగ్గర తెలుగులో భావంతోపాటు పాండిత్యం కూడా, పాండిత్యంతోపాటు శబ్దాధిపత్యం కూడా లేకపోతే పూర్తిగా ఎన్నడు కూడా కవి రాణించలేడు. ఇప్పుడు కంప్యూటర్‌ వచ్చింతర్వాత మీ జ్ఞాపకశక్తికి అంత ప్రాముఖ్యం లేదు. మీరు ఎంత పెద్ద లెక్కయినా వేసి అందులో బటన్‌ నొక్కేస్తే జవాబు వచ్చేస్తుంది. నువ్వు నాలుగు గంటలు ఎందుకు కూర్చోవాలని అడుగుతే దానికి మన దగ్గర జవాబు లేదు. కానీ దానికి జవాబు ఒకటేంటంటే కంప్యూటర్‌కు సెన్స్‌ లేదు. ఆ సెన్స్‌ మన దగ్గర ఉంది. ఈ సెన్స్‌తోటి కంప్యూటర్‌లో మనం ఏదైతే వేస్తామో దానికి మాత్రమే జవాబు వస్తుందికానీ సెన్స్‌ రమ్మంటే రాదు అందులోంచి.

మనిషికి రిప్లేస్‌ ఉండదు

విజ్ఞానంలో ఎందుకు ముందుకెళ్ళిపోయినా మనిషిని రిప్లేస్‌ చేయలేరు. మనిషిని రిప్లేస్‌ చేయరు కనుక ఎన్ని యంత్రాలను తయారుచేసినా, ఎంత టెక్నాలజీ మనం తీసుకొచ్చినా, తీసుకొచ్చేవాళ్లం మనం. తయారుచేసేవాళ్లం మనం. దానికి జనకులం మనం అనే విషయాన్ని మరిచిపోకూడదు. we are not the result of technology.. we are the doers of technology, we are the masters of technology. ప్రతి టెక్నాలజీ కూడా అంతే. It’s a very good servant, but a very bad master. దాని చేతుల్లో మనం ఉన్నామో.. దానికి మనం వశం అయితే మాత్రం ప్రపంచం నిలువదు. దానిని మనం వశం చేసుకుని మనందరికీ ఉన్నటువంటి సమస్యలను వీలైనంతవరకు దానిద్వారా పరిష్కరించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాల్సిందేగానీ మానవుడు తన బుద్ధినిగానీ, తన భావుకతనుగానీ, తన పూర్తి ఆలోచనలనుగానీ ఇంకెవరికో ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇస్తే మాత్రం అంతకన్నా తప్పుడు పని ఇంకోటి ఉండదు.

అందరికీ అవధాన జ్ఞానం

ఈ అవధానం కూడా ఒక అభిరుచికి సంబంధించింది. భాషకు సంబంధించింది. దీనిని అందరికీ అనుకూలంగా అందరికీ లాభించేట్టు చేయాల్సి ఉంది. యంత్రాలను మనకు అనుకూలంగా ఒక సాధనంగా వాడాలి. ఇప్పుడు భాషకు సంబంధించిన కంప్యూటర్లు కూడా వచ్చినయి. మనం ఒక వాక్యం రాసి దానిని అడిగితే.. అది ఏమంటుంది. ఆ వాక్యం చాలా పొడుగుంది అంటుంది. It’s too long అంటుంది. అంటే దానిని సులభం చేయాలి. ఇంకేవైనా పెద పెద్ద అక్షరాలు, పదాలు ఉన్నట్టయితే too difficult అంటుంది. అంటే ఒక మామూలు చదువరి దానిని చదివినప్పుడు ఎలా తోస్తుందో కంప్యూటర్‌ ఆ విధంగా మనకు జవాబు చెప్తుంది. ఇది ఎలా ఉంది అనేది చూపించడం మాత్రమే వస్తుందిగానీ బాగుచేయడం, అందులో ఉన్న పొరపాట్లు లేకుండా రాయడం అనేది మళ్ళీ శర్మగారి పనేకానీ కంప్యూటర్‌ పనిమాత్రం కాదు.

నాకన్నీ ప్రశ్నలే.. ఏ ప్రశ్న అడుగను..

ఇప్పుడు అవధానిగారు ప్రశ్న వేయమని చెప్పారు. ఇదెట్లా ఉందంటే గడ్డివాములో ఒక సూది గనుక పడితే దానిని బయటకు తీసినట్లుంది. ఎటు చూచినా, నిద్రావస్థలో కూడా ప్రశ్నలే ప్రశ్నలు కనపడుతున్న నాకు.. ప్రతి మానవుడు ఒక ప్రశ్నగా, జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూగారు చెప్పినట్లు ఒక సమస్యగా ఈనాడు పరిణమించిన సందర్భంలో నేను ఒక ప్రశ్ననైనా, ఇన్ని ప్రశ్నలలోనుంచి వేరుచేసినట్టయితే తక్కినవాటికి అన్యాయం చేసినవాడిని అవుతాను. అందుకని, కవికి తన భావనను అనుసరించి, ఈ క్షణంలో ఆయన మనఃస్థితిని అనుసరించి అన్నిటికన్న పెద్ద ప్రశ్న ఏదయితే స్ఫురిస్తుందో దానిపైన ఆయన జవాబు చెప్తే బాగుంటుంది.