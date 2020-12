భిన్నస్వరాల పుట్టినిల్లు

‘ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లికి కొడుకే’ అని అంటారు. నలభై ఏండ్ల కిందట హన్మకొండ (వరంగల్‌)లో, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో స్నాతకోపన్యాసం కావిస్తూ (అప్పుడు భారత విదేశాంగ మంత్రిగా ప్రపంచం మెచ్చే ఎన్నో వినూత్న చర్యలు తీసుకున్న, భారతదేశం గౌరవ ప్రతిష్ఠలను ఇనుమడింపజేసిన, ప్రధాని పదవికి పదేండ్ల దూరంలో ఉన్న) పీవీ నరసింహారావు కూడా ఈ మాటలు అన్నారు.

మాజీ ప్రధాని, మహా మేధావి, విజ్ఞాననిధి, బహు భాషావేత్త, రచయిత పీవీ నరసింహారావు ఓరుగల్లును తల్లిగా భావించి గౌరవించారు. తన తల్లి తన కొడుకును సత్కరించడమేమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు- ..Warangal is by contrast, too intimate, too much of a part of my being.. Warangal is the place to whose commands I could never say no.. being part of Warangal I have often wondered why Warangal is what it is.. it has been a centre of dissent and citadel of defiance. It has never been without a ferment-intellectual, cultural, social and political.

పీవీ హైస్కూల్‌ చదువు పూర్తిచేసి (అంతకుముందు అదే వరంగల్‌ జిల్లాలో ఓ గ్రామంలో జన్మించిన) తన కార్యక్షేత్రంగా జీవించిన, ‘కాకతీయ’ సామాజిక, రాజకీయ వారపత్రికను ప్రచురించిన, శక్తివంతమైన తన లేఖిని నుంచి అనేక రచనలను బహుభాషల్లో వెలువరించిన, ఓరుగల్లు సాహిత్య-సాంస్కృతిక రంగాల్లో ప్రముఖపాత్ర నిర్వహించిన, 1977లో మొదటిసారి, 1980లో రెండోసారి లోక్‌సభకు ఎన్నికైన వరంగల్లు చరిత్రకు పీవీ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయ స్నాతక ప్రసంగంలో ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. రుద్రమదేవి, విద్యారణ్య, పోతన, కాళోజీ భిన్నస్వరాలను, ధిక్కార స్వభావాన్ని, వైఖరిని పీవీ తమ ఈ ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు. కాళోజీ 25 ఏండ్ల వయస్సులో యువకవిగా, స్వాతంత్య్ర యోధుడు మొగలయ్యను వరంగల్లు కోటలో హత్యచేసిన తర్వాత గళమెత్తారు. యువకవి కాళోజీని వరంగల్‌ నుంచి నాటి ప్రభుత్వం బహిష్కరించడమే గాక జైల్లో నిర్బంధించింది. పీవీ తమ స్నాతక ప్రసంగంలో వివరించినట్లు నాటి ఓరుగల్లు, నేటి వరంగల్‌ భిన్నస్వరాలకు, ప్రతిఘటనకే కాకుండా నిరసనకు, ధిక్కరణకు, మత సామరస్యానికి, మానవతా భావాలకు ప్రసిద్ధి పొందింది. దాశరథి మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తి తమ అగ్నిధార గీతాలను ధ్వనింపజేసింది వరంగల్లులోనే.



సంకుచితత్వానికి, అమానుషత్వానికి ఎంతమాత్రం తావులేని ఓరుగల్లు విశాల రాజకీయ ఆవరణంలో ప్రపంచ దృక్పథంతో పీవీ రాజకీయ వ్యక్తిత్వ వికాసం జరిగింది. తాను మతానికి వ్యతిరేకిని కానని, రాజకీయాల్లోకి, ఎన్నికల్లోకి మతాన్ని చొప్పించే దుష్ట సంప్రదాయానికి తాను వ్యతిరేకమని పీవీ ప్రధానిగా లోక్‌సభలో స్పష్టం చేశారు. సమానత్వ వాదనల ఝంఝామారుతం వీచిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం కేవలం శాంతిభద్రతల సమస్య కాదని, అది లక్షలాది పేద రైతుల భూ సమస్య అని గుర్తించి వినోబా భావే వెంట పీవీ పాదయాత్ర జరపడం విశేషం. ముఖ్యమంత్రి కాగానే పీవీ భూ సమస్య పరిష్కారం కోసం అపూర్వరీతిలో భూ సంస్కరణల చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. మతం ఆకలిమంటలను చల్లార్చలేదన్న వివేకానందుని బోధనను వరంగల్‌ ప్రజలు ఈ నేతలకు జ్ఞాపకం చేయాలె. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ వరంగల్‌ వీధుల్లో పర్యటించి వినూత్న అభివృద్ధికి ఆలంబనమైనారు. ఇంకే ముఖ్యమంత్రి చేయని పని ఇది. ప్రధాని మోదీ అలీగఢ్‌ ముస్లిం విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రసంగిస్తూ ‘రాజకీయాలను వాయిదా వేద్దాం, అభివృద్ధి మంత్రం జపిద్దాం’ అని ప్రబోధించారు. త్వరలో కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికలు జరగనున్న వరంగల్‌ ఓటర్లే కాదు, ఎన్నికల వేళ ప్రతి భారతీయుడు గుర్తుంచుకోవలసిన మాట ఇది!

- దేవులపల్లి ప్రభాకరరావు