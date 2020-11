సున్నలే మిన్నలయితే...

ఆరేండ్ల అల్ప వ్యవధిలో దేశం కొంప ముంచినవాళ్లు దురదృష్టవశాన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక దుర్ముహూర్తాన (May God Save my Telangana from these communal vultures!) గద్దె ఎక్కితే ఎంతటి ఘోరం జరుగుతుందో గదా! ప్రఖ్యాత జర్నలిస్టు, సంపాదకుడు డి.ఎఫ్‌.కరాకా ప్రతి వారం తన కరెంట్‌ వీక్లీ మొదటి పేజీపైనGod save my motherland అన్న వాక్యం వేసేవాడు. డి.(Damn) ఎఫ్‌.(Fool) కరాకా అని అంటూ మరో ప్రసిద్ధ సంపాదకుడు ఆర్‌.కె.కరాంజియా ఎక్కిరించేవాడు. ప్రజాస్వామ్యం విలువల, సంప్రదాయాల, ప్రమాణాల బద్ధ శత్రువుగా ప్రపంచ ప్రజల కోర్టులో నిల్చున్న డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను తిరిగి, రెండవసారి అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నుకోవాలని హ్యూస్టన్‌ ‘హౌడీ మోదీ’ సమావేశంలో అమెరికాలోని భారతీయులకు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేసినా, అహ్మదాబాద్‌లో కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో గోడలు కట్టి (ఈ దేశం దారిద్య్రం కన్పించకుండా) ట్రంప్‌ సన్మాన సభ ఏర్పాటుచేసినా (అప్పుడే, 2020 ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో ఈ దేశానికి కరోనా వైరస్‌ ట్రంప్‌ బృందంతో ఆయన ప్రత్యేక విమానంలో ఇండియాకు దిగుమతి అయిందని అంటారు) భారత ప్రధాని మోదీజీ ఎన్నడూ తెలంగాణపై ప్రేమ చూపలేదన్నది చారిత్రక సత్యం. ఎవరేం విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ నాలుగేండ్ల ట్రంప్‌ పాలనలో, ఆయన అనుసరించిన విభజన వాదంతో, విచ్ఛిన్నకర ధోరణితో ఆయన చేసిన చంచల, మనో చాంచల్య నిర్ణయాలతో అనేక కష్టాలు అనుభవించిన అమెరికన్‌ భారతీయులు సరైన సమయంలో సరైన తీర్పు ఇవ్వడంలో కీలకపాత్ర నిర్వహించారు. తెలంగాణపై ప్రేమ సంగతి-తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణపై చిరుబురులాడుతూ మోదీజీ తల్లిని చంపి పిల్లను ఎత్తుకపోయారన్నట్లు మాట్లాడారు.



కరాచీ వెళ్లి పాకిస్థాన్‌ నిర్మాత మొహమ్మదలీ జిన్నా గోరీ వద్ద దండం పెట్టి వచ్చిన బీజేపీ అగ్రనేత లాల్‌కృష్ణ అద్వానీ పార్లమెంట్‌లో తెలంగాణ బిల్లు పాస్‌ అవుతున్నప్పుడు చంద్రబాబునాయుడుతో కలిసి ఒక గదిలో కూర్చుని ‘ఘోరం, ఘోరం’ అంటూ ఏడ్చారట-కొల్లేరు ముంచుకొచ్చినట్లు. మరో అగ్రనేత, ఒకసారి 13 రోజులు, రెండోసారి పదమూడు మాసాలు, మూడవసారి నాలుగేండ్లుగా ప్రధానిగా వ్యవహరించిన, కార్గిల్‌ యుద్ధం నడిపిన పాక్‌ సైనిక నియంత పర్వేజ్‌ ముషర్రఫ్‌కు ఆగ్రాలో విందులు ఏర్పాటుచేసిన, పాక్‌ మతోన్మాద టెర్రరిస్టులను జైలు నుంచి విడుదల చేసి ప్రత్యేక విమానంలో భారత రక్షణ మంత్రిని వెంట ఇచ్చి కాందహార్‌ (పాకిస్థాన్‌) సాగనంపిన అటల్‌ బిహారీ వాజపేయిజీ తమ హయాంలో ముచ్చటగా మూడు రాష్ర్టాలు ఇచ్చారు గాని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వలేదు. ఇదీ వాళ్లకు తెలంగాణపై ఉన్న ప్రేమ! మోదీజీ దేశభక్తి కబుర్లు చెప్పి తెలంగాణ డిమాండ్‌కు శాశ్వత సమాధి కట్టడానికి యత్నించేవాడు. మోదీజీ ఢిల్లీ గద్దె ఎక్కబోతుండగా అసాధారణమైన ముందుచూపుతో అప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన ఏకవీరుడు కేసీఆర్‌కు తెలంగాణ ప్రజలు ఎంత మొక్కినా తక్కువే. యముని మహిషపు లోహ గంటలు వినిపించకముందే తెలంగాణ రాష్ర్టాన్ని సాధించినందుకే కాదు, తెలంగాణ రాష్ర్టాన్ని అతి స్వల్పవ్యవధిలో సర్వతోముఖ అభ్యుదయానికి, గ్రామీణ విప్లవానికి, విశిష్ట వికాసానికి పర్యాయపదంగా అహర్నిశలు, నిర్విరామకృషితో రూపొందించగలిగినందుకు తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్‌కు అవనత వందన సమర్పణ జరుపవలసి ఉంటుంది. దాదాపు రెండు వందల ఏండ్ల కిందట బంకిమ్‌చంద్ర ఛటర్జీ ‘వందేమాతరం’ గీతంలో వర్ణించిన భారతం ఎక్కడుందని ఒక బ్రిటిష్‌ వైశ్రాయ్‌ హేళనగా ప్రశ్నించాడు. ‘వందేమాతరం, సుజలామ్‌, సుఫలామ్‌, మలయజ శీతలామ్‌, సస్యశ్యామలామ్‌ మాతరమ్‌, శ్యామలామ్‌ సరళామ్‌, సుస్మితామ్‌ భూషితామ్‌, ధరణీమ్‌ భరణీమ్‌ మాతరం!...’ బంకిమ్‌ నాడు అక్షరీకరించిన ఈ భారతం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రత్యక్షంగా కన్పిస్తున్నదని తలెత్తి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పవచ్చు.

బంకిమ్‌ పుట్టిన తర్వాత (1838 తర్వాత) వందేండ్లకు 1938లో హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఒక అనర్గళ వక్త ఒక సంస్థకు అధ్యక్షుడైనాడు. అంతవరకు మత సామరస్యం, పరమత సహనం, సౌభ్రాతృత్వం వెల్లివిరిసిన హైదరాబాద్‌ నగరంలో పూర్వపు హైదరాబాద్‌ సంస్థానంలో-ఆ సంస్థానంలో ప్రధాన భాగమైన తెలంగాణ ప్రాంతంలో క్రమంగా మతోన్మాదం బుసలు కొట్టి, పడగ విప్పి అప్పటివరకు మూడు వందల ఏండ్ల నుంచి ప్రశాంతంగా ఉన్న సమాజం సంక్షోభం పాలైంది. పదేండ్లలోనే తెలంగాణ మతోన్మాదం చెలరేగి అగ్నిగుండమైంది. ఆరేండ్ల కిందట తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడగానే మహా మానవతావాది కేసీఆర్‌ నేతృత్వంలో మత సామరస్యం మణిదీపాలు వెలుగుతున్న ఈ రాష్ట్రంలో ఇటీవల చాటుమాటున, ఏదో ఒక నెపంతో తిరిగి మతోన్మాదులు చొరబడుతున్న ప్రమాదం కన్పిస్తున్నది. ఈ ప్రమాదాన్ని నివారించగలిగినప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంక్షేమ సమాజ నిర్మాణం సుసాధ్యమవుతుంది. కొత్త బిచ్చగాడికి పొద్దు తెలియదంటారు. ఈ మధ్య లోక్‌సభకు ఎన్నికైన ఒక మహాశయుడు ఇక దాపరికం ఎందుకని తమది ‘హిందువుల పార్టీ’ అని అన్నాడట. అంబేద్కర్‌ మేధోమథనంతో రూపొందిన స్వతంత్ర భారత రాజ్యాంగం మతాల పార్టీల మనుగడకు అవకాశం లేని సెక్యులర్‌ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను అభిలషించిందన్న వాస్తవం ఈ మహాశయుడికి బహుశా తెలియదేమో!... గత ఆరేండ్ల కేంద్ర పాలనలో సంభవించిన దుష్ట పరిణామం అంబేద్కర్‌ రాజ్యాంగంలోని పేజీలను చింపివేయడం! సర్వరోగ నివారిణిగా 2016 నవంబర్‌ 8న నోట్ల రద్దుకు ఒడిగట్టినవారు ఆ తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన ప్రజావ్యతిరేక చర్యలను ఉటంకించడానికి ఒక గ్రంథమవుతుంది.