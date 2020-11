సామ్యవాది.. సౌమ్యవాది

సామ్యవాదం- ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతం.. సౌమ్యవాదం- ఒక మానవీయ జీవననాదం..నెహ్రూజీ వినిపించింది సామ్యవాదం పీవీజీ నినదించింది సౌమ్యవ్యాదం



సామ్యవాదమనే పదాన్ని రాబర్ట్‌ ఓవెన్‌ తొలిసారి A New Veiw Of Society (1813)లో ప్రయోగించాడు. అనంతరకాలంలో మార్క్స్‌, ఏంగెల్స్‌తో కలిసి ఒక సిద్ధాంతంగా (క్యాపిటల్‌ 1848) ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చారు. సమ సమాజ స్థాపన.. ప్రజల మధ్య ఆర్థిక అంతరాలను తగ్గించడం, ఉత్పత్తి శక్తులను (Land, labour, Capital) ప్రభుత్వం నియంత్రించి, సంపద కొద్దిమంది చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతం కాకుం డా, సాధ్యమైనంత మేర జాతీయం చేయడమనే అంశాలు సామ్యవాదంలో ఉండటంతో, సామ్రాజ్యవాద శక్తులపై తిరుగుబాటు చేయడానికి 19వ శతాబ్దంలో పోరాటయోధులకు స్ఫూర్తినిచ్చింది.

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో రష్యాలో విజయవంతమైన బోల్షివిక్‌ విప్లవానికి (1917) ముగ్ధుడైన నెహ్రూ 1929లో రష్యాను సందర్శించి ‘సోషలిజం’ విధానాన్ని అభిమానించసాగాడు. అప్పటికే గాంధీజీ స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. గ్రామీణ కుటీర పరిశ్రమలు, ఖాదీ, నయీ తాలీమ్‌, అస్పృశ్యతపై పోరాటం మొదలైన అంశాలతో ‘గ్రామ స్వరాజ్యం’ కోరుకున్నాడు. చౌరీ చౌరా సంఘటన తదుపరి (1922) అహింసాయుత పోరాట పద్ధతికే కట్టుబడి ఉండాలని నిర్ణయించాడు. నెహ్రూ 1930 నుంచి గాంధీజీని వ్యతిరేకించాడు. జైల్లో ఉన్నప్పుడు తన డైరీలో గాంధీజీకి తనకు మధ్యన అఘాతం ఏర్పడినట్లు రాసుకున్నా డు. ‘నేను మీతో పనిచేయలేనని’ (12 మే 1934) నెహ్రూ లేఖలో ఆగ్రహించాడు. ‘స్వాతంత్య్రమే దిక్కు లేదు. సామ్యవాద పాలన గురించి ఎందుకు చర్చ’ అని గాంధీజీ ప్రశ్నించాడు.

నిజానికి నెహ్రూ ఫ్యూడల్‌ వర్గానికి ప్రతినిధి, నాస్తికుడు. ఆయన దృష్టిలో మానవుడే సర్వోత్కృష్టుడు. గాంధీజీ కర్మయోగి. వారిద్దరి మధ్య చిటపటలను జీడీ బిర్లా మొదలైన పెట్టుబడిదారులు 1936లోనే గ్రహించి, వల్లభ్‌భాయ్‌ పటేల్‌ను నెహ్రూకు ప్రతిగా నిలిపి తమ మద్దతునిచ్చారు.

స్వాతంత్య్రానంతరం నెహ్రూ సోషలిజం కేవలం ప్రసంగాలకే పరిమితమైంది. Nehru talked socialism when he was not in office but gave it up when he become prime minister అని నెహ్రూ ద్వంద్వ ప్రవృత్తిని (‘ది ఎకనమిక్‌ వీక్లీ-జూలై, 1964) విమర్శించింది. ఆయన ‘నూతన పారిశ్రామిక విధానం-1956’ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థనే బలపరిచిందని జయప్రకాశ్‌ నారాయణ్‌ విమర్శించారు. నెహ్రూ భూ సంస్కరణల గురించి మాట్లాడాడు. కానీ ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. 1962లో చైనా యుద్ధం ఆయన ఉత్సా హాన్ని నీరుగార్చింది.

పీవీ బాల్యంలో నెహ్రూ జీవితచరిత్ర చదివి, ఆయనను ఆరాధించాడు. కానీ స్వామి రామానందతీర్థ శిష్యుడై గాంధేయ సిద్ధాంతాల భూమిక మీద తన తాత్తిక చింతన రూపొందించుకున్నాడు. పలు వేదికలపై నెహ్రూతో కలిసి, ఆయన ప్రసంగాలను పీవీ అనువదించాడు. నెహ్రూ భావోద్వేగాలనూ గమనించాడు. సమాజ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి సిద్ధాంతాల కన్నా మౌలిక విలువల గురించే ఆలోచించాలని, అందుకు అన్ని ‘ఇజాలను’ ఆహ్వానించి సమన్వయం చేసుకోవాలని పీవీ భావించాడు. రుగ్వేదంలోని ‘ఆవో భద్రాణి కృతవొయస్తు విర్వతం (విశ్వం నలువైపుల నుంచి మహోన్నతమైన ఆలోచనలు నాలో ఆవహించుగాక) అని సాగిపోయాడు.

నెహ్రూ ప్రతిపాదించిన భూ సంస్కరణల అంశం పీవీని ఆలోచింపజేసింది. పీవీ కూడా భూ స్వామియే. కానీ ఆయన దృష్టిలో ‘భూమి అందరిది, పంచభూతాలలో ఒకటిగా భారతీయ సంప్రదాయం పేర్కొనే భూమి.. ప్రతి అణువును తనలో దాచుకున్న భూమి, ఎవరో రాసుకున్న దస్తావేజుల్లో ఎందుకుండాలి?’ అని తన ‘లోపలి మనిషి’ నవలలో ప్రశ్నించాడు. 1972లో పీవీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక భూ సంస్కరణల ఆర్డినెన్స్‌ తెచ్చి, తను స్వయంగా 800 ఎకరాలను భూదా నం చేశాడు. 17 ఏండ్ల పాలనలో నెహ్రూ స్పృశించడానికి సైతం వెనుకాడిన భూ సంస్కరణలను అమలుచేశాడు. ఇంతకుమించిన కమ్యూనిస్టు ఎవరుంటారు? ఇంతచేసి మౌనంగా ఎలాంటి ప్రచారం చేసుకోని మానవతామూర్తి, సౌమ్య స్వభావి ఎవరుంటారు?

ఇంటర్వ్యూలలో, ప్రసంగాలలో నెహ్రూను, ఆయన విధానాలను ప్రశంసించిన పీవీ ఇన్‌సైడర్‌లో మాత్రం ‘నెహ్రూ సామ్యవాదం ఒక కల’ అని వర్ణించాడు. పీవీ ప్రధాని అయ్యాక 1992లో తిరుపతిలో జరిగిన కాంగ్రెస్‌ ప్లీనరీకి ముందు ఉపన్యాసం కోసం తయారుచేసిన పత్రంలో నెహ్రూ సామ్యవాదం గురించి పీసీ అలెగ్జాండర్‌ రాసిన పంక్తులను ఎర్ర సిరాతో కొట్టేశారని (హావ్‌ లయన్‌ తెలుగు పుట 189) వినయ్‌ సీతాపతి పేర్కొన్నాడు. పీవీ ‘సర్వామోద’ మధ్యేమార్గం అనుసరించి, సరళీకరణ, ప్రైవేటైజేషన్‌, గ్లోబలైజేషన్‌లతో మానవీయ కోణంలో సంస్కరణలను చేపట్టి సఫలమయ్యారు. ప్రపంచ చరిత్రలో జరిగిన యుద్ధాలు, అనంతర పరిణామాల వల్ల గ్రహించే సత్యం ఒక్కటే! ‘ఇజాలు’ తాత్కాలికం. మానవతా ధర్మమే శాశ్వతం. అందుకే పీవీ ‘స్వధర్మేనిధనం శ్రేయః’ (సహస్రఫణ్‌ పీఠిక) అని తెలిపి, తన మాటకు జీవితాంతం కట్టుబడి, సమన్వయవాదిగా, సంస్కరణలశీలిగా, చరితార్థుడయ్యాడు.

(వ్యాసకర్త: ఆకాశవాణి ప్రయోక్త, రచయిత)

(రేపు పండిట్‌ నెహ్రూ జయంతి)

డాక్టర్‌ వి.వి.రామారావు