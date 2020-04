సీతాన్వేషణలో ఆంజనేయుడు హతాశుడై ఆత్మత్యాగం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయన ఆలోచనాసరళిని మార్చి మహర్షి వాల్మీకి ప్రపంచానికి, మానవాళికి ‘జీవన్‌ భద్రాణి పశ్యతి’ (బతికియుండిన సుఖముల బడయవచ్చు) సందేశం ఇప్పించారు. ఈరోజు కరోనా వైరస్‌ కరాళ దంష్ట్రలలో ఇరుక్కున్న మానవజాతికి కేసీఆర్‌ తెలంగాణ తెలుగులో చేస్తున్న హితబోధ, నాడు గీర్వాణవాణిలో, త్రిమూర్తుల దైవాంశ సంభూతుడై అవతరించిన వాయుసుతుడు హనుమ ఇచ్చిన అమూల్య సందేశం సారాంశం ఒక్కటే.



ఒక దృక్పథంలో మనిషికి, మనిషి ప్రాణానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం లభిస్తున్నది. రెండవ దృక్పథంలో కేవలం డబ్బు-ఆర్థికవ్యవస్థ ప్రాధాన్యం వహిస్తున్నది. మొదటి దృక్పథంలో మనిషికి, మనిషి ప్రాణానికి లభిస్తున్న ప్రాధా న్యం, విలువ.. రెండవ దృక్పథంలో లభించకపోవడం శోచనీయం. ఇంతవరకు మొదటి దృక్పథానికి, మనిషి ప్రాణానికి విలువ ఇవ్వవలసిన వాదనను అత్యంత శక్తిమంతంగా వినిపిస్తున్న ఏకైక నాయకుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమం త్రి కేసీఆర్‌. ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు నిశ్చయంగా గర్వకారణం. మనిషిని, మనిషి ప్రాణాన్ని ఈ భయంకర పరిస్థితి లో భద్రంగా కాపాడటం ముఖ్యమని, ప్రాణంపోతే మళ్లీ రాదని, బతికుంటే బలుసాకు తినవచ్చని, ఆర్థికవ్యవస్థ దెబ్బతినడం వల్ల ఇవాళ నష్టపోయిన డబ్బును రేపు సంపాదించవచ్చని తనదైన సరళభాషలో ప్రాణాలకు సంబంధించిన సీరియస్‌ విషయంలో సైతం గిలిగింతలు పెట్టే సునిశి త హాస్యంతో, చెణుకులతో, మెరపుల మాటలతో పదేపదే వివరిస్తున్నారు సీఎం కేసీఆర్‌. తన ప్రజల ప్రాణరక్షణకు ఇంతగా ఆరాటపడుతున్న, పరితపిస్తున్న ప్రథమ నాయకుడు ఆయన. తర్వాత ఆయన మార్గంలోకి మరికొందరు వచ్చారు, వస్తున్నారు. రాకతప్పదు. నేటి కరోనా వల్చర్‌ కల్చర్‌లో మనిషి ముఖ్యం, మనిషి ప్రాణం ముఖ్యమన్న ఉదాత్త, మానవతా భావనకు ఆద్యుడు కేసీఆర్‌. సందేహం లేదు. మనుషులు లేకుండా ప్రపంచం లేదు. మనిషి మైన స్‌ అయి తే ఆర్థికవ్యవస్థ నిల్‌.



130 ఏండ్ల కిందట మహాకవి గురజాడ ‘దేశమంటే మట్టికాదోయి, దేశమంటే మనుషులోయి..’ అన్నాడు. ‘ఈసురోమని మనుషులుంటే దేశమే గతి బాగు పడునోయి’ అని ఆయన ప్రశ్నించాడు. ‘తిండి కలిగితే కండగలదోయి’ అంటూ ఆ మహాకవి తిండి, ఆరోగ్యం విలువను వివరించాడు. తెలంగాణ మహాకవి దాశరథి నిజాం పాలనలో ఓ రోజు మానుకోట అడవుల్లో పోలీసుల చేతికి చిక్కకుండా తప్పించుకొని పరుగెత్తవలసి వచ్చింది. ఆ రోజు ఆయన పరుగెత్తకుంటే ప్రాణం దక్కకపోయేది. ఆయన బతికి పోరాడాలనుకున్నారు. ఈ సంఘటన అనంతరం దాశరథి మహాకవి హైదరాబాద్‌లోని ఓ మిత్రుడికి లేఖరాసి అందులో ఒక ప్రసిద్ధ ఆంగ్ల కవి వాక్యా న్ని కోట్‌ చేశారు. ఆ వాక్యం ‘I adore life, I abhor death..’. ‘నేను జీవితాన్ని ఆరాధిస్తాను-మరణా న్ని ధిక్కరిస్తాను’ అని ప్రకటించాడు. ఎన్నో ఏండ్లు ‘లాక్‌డౌన్‌'లో నలిగిన తన తెలంగాణ ప్రజల ప్రాణాలను అమితంగా ప్రేమించారు గనుకనే నాటి ఆ లాక్‌డౌన్‌ అంతం కావడానికి కేసీఆర్‌ అపూర్వ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు.

త్రేతాయుగంలో రాముడు అర్ధాంగి సీతమ్మ వారిని కోల్పోయి కిష్కింధలో దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయా డు. తన ప్రభువు సుగ్రీవుని ఆజ్ఞతో రావణాసురుని అంతఃపురం సహా అన్ని హర్మ్యాలను ఆంజనేయుడు అన్వేషించా డు. సీతమ్మ జాడ ఎక్కడా కన్పించకపోవడంతో హను మ నిస్పృహకు లోనయ్యాడు. కిష్కింధలో తన ప్రభువు సుగ్రీవుని వద్దకు, వానరమిత్రుల వద్దకు, కిష్కింధలో రామలక్ష్మణుల వద్దకు రిక్తహస్తాలతో తిరిగివెళ్లి సీత జాడ తెలియలేదని చెప్పి అనేకుల ఆత్మాహుతికి కారకుడు కావడం ఇష్టం లేని హనుమంతుడు తానే ప్రాణత్యాగం చేయడం మేలనుకున్నాడు. పలు ఆలోచనలతో, తన అనంతరం సం భవించగల తీవ్ర పరిణామాలతో ఆందోళనకు గురైన హనుమంతుడు మరణాలు పరిష్కారాలు కాబోవన్న నిశ్చయానికి వచ్చాడు. తాను స్వయంగా రావణ సంహారం చేయగ ల, సీతమ్మ తల్లిని సురక్షితంగా తన దైవం శ్రీరాముని వద్ద కు తీసుకెళ్లగల శక్తిసంపన్నుడనని హనుమంతుడికి బాగా తెలుసు. కానీ, ఇవి రెండూ శ్రీరామచంద్రుడు చేయవలసి న మహత్కార్యాలు. ఈ మహత్కార్యాల కోసమే శ్రీరాము ని అవతారం. మరణం మంచిది కాదన్న భావన రేకెత్తిన ఆ క్షణంలో వాల్మీకి మహర్షి హనుమంతుని గళం నుంచి ప్రపంచానికి అందించిన మహత్తర సందేశం ‘జీవన్‌ భద్రా ణి పశ్యతి’.

సీతాన్వేషణలో ఆంజనేయుడు హతాశుడై ఆత్మత్యాగం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయన ఆలోచనాసరళిని మార్చి మహర్షి వాల్మీకి ప్రపంచానికి, మానవాళికి ‘జీవన్‌ భద్రాణి పశ్యతి’ (బతికియుండిన సుఖముల బడయవచ్చు) సందే శం ఇప్పించారు. ఈ రోజు కరోనా వైరస్‌ కరాళ దంష్ట్రలలో ఇరుక్కున్న మానవజాతికి కేసీఆర్‌ తెలంగాణ తెలుగులో చేస్తున్న హితబోధ, నాడు గీర్వాణవాణిలో, త్రిమూర్తుల దైవాంశ సంభూతుడై అవతరించిన వాయుసుతుడు హను మ ఇచ్చిన అమూల్య సందేశం సారాంశం ఒక్కటే. మనిషి ప్రాణం అన్నిటికంటే విలువైనది-పోతే రానిది అదొక్కటే! డబ్బు, ధనరాసులు, సిరిసంపదలు ఇవాళ కాకుంటే రేపు వస్తాయి. లాక్‌డౌన్‌లు ఈ దేశానికి, విశేషించి తెలంగాణ ప్రజలకు కొత్తవి కావు. గాంధీజీ పదేండ్లు లాక్‌డౌన్‌లో ఉం డి రాట్నం వడికారు. భాషలు నేర్చుకున్నారు, ఉద్యమ వ్యూహాలు నిర్మించారు. నెహ్రూ పదకొండేండ్లు లాక్‌డౌన్‌ లో గడిపి.. తల్లికి, తండ్రికి, ముద్దుబిడ్డకు దూరమై, సతీమణిని కోల్పోయి అమూల్య రచనలతో ప్రపంచ వాఙ్మయ మందిరంలో మణిదీపాలు వెలిగించారు. నేతాజి సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ లాక్‌డౌన్‌లోనే బ్రిటిష్‌ పాలకులతో అంతిమపోరుకు సిద్ధమైనారు. లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్‌ మరో దేశంలోని మాండలే జైలులో నిర్బంధం అనుభవిస్తూ ‘గీతాభాష్యం’ రచించారు. భారత స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు లక్షల మంది లాక్‌డౌన్‌లో కొన్నేండ్ల నిర్బంధం అనుభవించి చరిత్రాత్మక విజయం సాధించారు.

రెండవ ప్రపంచయుద్ధం నాటి నుంచి గత 75 ఏండ్ల అమెరికా చరిత్రను పరికిస్తే.. అమెరికా అధ్యక్షులు అంద రూ ఒకవంక తమ సిరిసంపదలను, సైన్స్‌-టెక్నాలజీలను పెంచుకుంటూ తమ ప్రజల ప్రాణాలకు, జీవితాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. తమ ప్రజల రక్తం ఎక్కడా ప్రవహించరాదన్నది స్థూలంగా అమెరికా అధ్యక్షుల విధానం. రెండవ ప్రపంచయుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు అది ఉధృత రూపం ధరించినప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ఫ్లాంక్లిన్‌ డి. రూజ్‌వెల్ట్‌ అసాధారణరీతిలో సంప్రదాయానికి భిన్నంగా 1933-45 వరకు నాలుగు పర్యాయాలు అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికైనారు. స్టాలిన్‌, చర్చిల్‌తో తరచూ సమావేశాలు, చర్చలు జరిపిన రూజ్‌వెల్ట్‌ తమ దేశాన్ని రెండవ ప్రపంచయుద్ధంలో క్రియాశీల భాగస్వామిగా చేయలేదు. అమెరికా ప్రజలు రెండవ ప్రపంచయుద్ధం పట్ల విముఖత ప్రదర్శించారు. యుద్ధాలలో తమ ప్రాణాలు పోవద్దన్నది అమెరికన్ల ఆకాంక్ష. 1941 డిసెంబర్‌ 7న జపాన్‌ హఠాత్తు గా అమెరికాలోని పెర్ల్‌హార్బర్‌ మీద దాడిచేసిన తర్వాతనే అధ్యక్షుడు రూజ్‌వెల్ట్‌ డిసెంబర్‌ 11న జపాన్‌పై యుద్ధం ప్రకటించాడు.

అమెరికా ఆర్థికవ్యవస్థను పటిష్ఠపరిచే ‘న్యూడీల్‌'పై రూజ్‌వెల్ట్‌ శ్రద్ధాసక్తులు కేంద్రీకృతమైనాయి. రూజ్‌వెల్ట్‌ తర్వాత అధ్యక్ష పదవికి 1945లో ఎన్నికైన హారీట్రూమన్‌ జపాన్‌తో యుద్ధంలో ఆటమ్‌ బాంబులు (రెం డు) వేయకపోతే లక్షల్లో అమెరికన్లు మరణిస్తారని తన సలహాదారులు, యుద్ధనిపుణుల లెక్కలు. దాంతో ట్రూమన్‌ జపాన్‌పై (హిరోషిమా, నాగసాకి) 1945 ఆగస్టు 6,9 తేదీ ల్లో ఆటమ్‌బాంబులు వేయడానికి నిర్ణయించాడు. ‘I dec -ided that the Atom Bomb should be used in order to end the war quickly and save cou -ntless lives-Japanees as well as American’. నిజానికి అమెరికన్ల ప్రాణరక్షణే ట్రూమన్‌ ప్రధాన కర్తవ్యమైంది. గతంలోని అమెరికా అధ్యక్షుల వైఖరికి భిన్నంగా ఈరోజు అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ డాలర్ల కోసం అమెరికన్లను బలి చేస్తున్నాడు. ఇదే ధోరణితో ఆయన వ్యవహరి స్తే రానున్న నవంబర్‌ ఎన్నికల్లో ‘హౌడీ డొనాల్డ్‌' అని ప్రశ్నించవలసి వస్తుంది. ఇదీ చైనీ కరోనా మహాత్యం!