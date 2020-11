తెరుచుకున్న హసనాంబ ఆలయం

బెంగళూరు : కర్ణాటక హసన్‌లో ప్రముఖ హసనాంబ ఆలయం వార్షిక ఉత్సవాల కోసం శుక్రవారం తెరుచుకుంది. ఆలయం 16వ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు తెరిచి ఉండనుంది. కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఈ సారి భక్తులను పరిమిత సంఖ్యలో అనుమతిస్తున్నట్లు జిల్లా అధికారులు తెలిపారు. హసన్ నగరంలోని పది ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఎల్‌ఈడీలు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యక్షప్రసారం చేయనున్నారు. దీంతో అమ్మవారిని దర్శించుకోవడంతో పాటు అమ్మవారికి జరిగే సేవలను వీక్షించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే భక్తులు 12 రోజుల పాటు www.hasanambalive2020.com వెబ్‌సైట్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించవచ్చని చెప్పారు. ఆలయ తలుపులు తెరిచే ముందు సంప్రదాయబద్దంగా పూజలు చేశారు. కాగా, దేవాలయం ప్రాంగణంలో అరసు వర్గానికి చెందిన నరసింహరాజు అరటి కొమ్మను కత్తితో నరికివేసిన అరంతరం హసనాంబ ఆలయ ప్రధాన ద్వారాలు తెరిచారు. ఈ సందర్భంగా అరటికొమ్మ భాగాలను తీసుకునేందుకు భక్తులు ఎగబడ్డారు.

