హైద‌రాబాద్ : సీసీటీవీ కెమెరాలు.. నేరాలు అదుపు చేసేందుకు ఉప‌యోగ‌ప‌డ‌ట‌మే కాకుండా ఒక‌వేళ నేరం జ‌రిగితే కేసు ద‌ర్యాప్తుకు ఎంతో ఉప‌యోగ‌ప‌డుతాయి. ఇటువంటి ఘ‌ట‌నే ఒక‌టి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయింది. ఓ యాక్సిడెంట్‌ క‌నుక సీసీటీవీలో రికార్డు కాక‌పోయుంటే కేసు తీరు మ‌రో ర‌కంగా ఉండేదేమో. ఓ జంట బైక్‌పై ప్ర‌యాణిస్తున్నారు. ఒక్క‌సారిగా వారిని ఓ కారు గుద్ద‌డంతో ఎగిరి న‌డిరోడ్డుపై కింద‌ప‌డ్డారు. ఈ ప్ర‌మాదంలో బైక్ తోలే వ్య‌క్తి స్వ‌ల్ప గాయాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డ‌గా వెన‌క కూర్చున్న మ‌హిళకు మాత్రం తీవ్ర‌గాయాల‌య్యాయి.



కాగా ఈ ఘ‌ట‌న‌లో బైక్‌ను కారు ఢీకొన‌లే. బైకే కారును ఢీకొట్టింది. అదీ కూడా రాంగ్ రూట్‌లో. వాస్త‌వానికి బైక్‌ర్ త‌ప్పేమీ లేదు. వేగంగా వెళ్తున్న బైక్‌ను రోడ్డు దాటేందుకు ప్ర‌య‌త్నించిన ఓ కుక్క అంతే వేగంగా వ‌చ్చి వెనుక చ‌క్రాన్ని ఢీకొంది. దీంతో బైక్ ఒక్క‌సారిగా అదుపుత‌ప్పి అవ‌త‌లి వైపు నుంచి వ‌స్తున్న కారుకు వెళ్లి ఢీకొంది. ప్ర‌మాద‌తీరు మొత్తం సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు కావ‌డంతో వాస్త‌వం వెలుగులోకి వ‌చ్చింది. ఈ దృశ్యాన్ని హైద‌రాబాద్ ట్రాఫిక్ అడిష‌న‌ల్ సీపీ అనిల్ కుమార్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. సీసీటీవీ కెమెరాలు లేక‌పోతే ఈ ప్ర‌మాదానికి కార‌ణ‌మైన వాస్త‌వాలు తెలిసేవి కావ‌న్నారు. కావునా ద‌య‌చేసి అంద‌రూ వారి వారి ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరారు.

దేశంలో అత్యధిక సీసీటీవీ కెమెరాలు కలిగి ఉన్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్ తొలి స్థానంలో ఉన్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అంతేగాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ సీసీటీవీ కెమెరాల నిఘా ఉన్న నగరాల్లోనూ తొలి 20 స్థానాల్లో హైద‌రాబాద్‌ చోటు దక్కించుకుంది. 3 లక్షల సీసీటీవీల వినియోగంతో హైదరాబాద్‌ 15వ స్థానంలో నిలిచింది. భాగ్యనగరంలో ప్రతి వెయ్యి మందికి 29.99 సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి.

Without CCTV cameras, the true facts causing this accident wouldn’t have been known. Kindly watch complete footage. Need to have more and more CCTV Cameras coverage at public places.⁦@HYDTP⁩ pic.twitter.com/dbZsVKqsYv