ట్రాఫిక్‌ జరిమానా కోసం మంగళసూత్రం తీసిచ్చిన మహిళ

బెంగళూరు: ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ విధించిన జరిమానా చెల్లించేందుకు డబ్బులు లేకపోవడంతో ఒక మహిళ తన మెడలోని మంగళసూత్రం తీసి ఇచ్చింది. కర్ణాటకలోని బెల్గావి జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది. హుక్కేరి పట్టణానికి చెందిన 30 ఏండ్ల భారతి గత వారం తన భర్తతో కలిసి మోటార్‌ సైకిల్‌పై మార్కెట్‌కు వెళ్లింది. వారి వద్ద రూ.1800 ఉండగా రూ.1700తో ఒక మంచం కొన్నారు. మిగతా రూ.100తో టిఫిన్‌ చేశారు. మోటార్‌ సైకిల్‌పై తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా మధ్యలో ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ ఆపాడు. హెల్మెట్‌ ధరించనందుకు రూ.500 చెల్లించాలని చెప్పాడు.



అయితే తమ వద్ద డబ్బులు లేవని, ఉన్నవి ఖర్చు అయ్యాయని ఆ దంపతులు చెప్పినా ఆ ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ వినిపించుకోలేదు. దీంతో భారతి తన మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రం తీసి ఇచ్చింది. జరిమానా కింద దీన్ని తీసుకోవాలని చెప్పింది. ఈ వాగ్వాదం పెద్దది కావడంతో ఒక సీనియర్‌ అధికారి అక్కడకు వచ్చి కల్పించుకున్నారు. ఆ దంపతులను విడిచి పెట్టాలని ఆ ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌కు చెప్పడంతో ఈ వివాదం ముగిసింది.

This woman, Bharati Vibhuti went on to sell mangalsutra to pay fine for traffic violation at Belagavi as she and her husband did not had money. Later some senior officers asked them to leave to avoid embarrassment.#Belagavi @allaboutbelgaum @Belagavi_infra pic.twitter.com/vGBVhxDTFe