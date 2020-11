ప్ర‌యాగ్‌రాజ్‌: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం ప్ర‌యాగ్‌రాజ్ ప‌ట్ట‌ణంలో ఈ మ‌ధ్యాహ్నం పోలీసులు, చైన్ స్నాచ‌ర్‌ల‌కు మ‌ధ్య ఎదురుకాల్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్ర‌యాగ్‌రాజ్ ప్రాంతంలో చైన్ స్నాచ‌ర్‌ల క‌ద‌లిక‌లు ఉన్నాయ‌న్న స‌మాచారం మేర‌కు పోలీసులు హుటాహుటిన అక్క‌డికి చేరుకుని గాలింపు చేప‌ట్టారు. ఈ సంద‌ర్భంగా చైన్ స్నాచ‌ర్లు తార‌స‌ప‌డటంతో పోలీసులు వాళ్ల‌ను లొంగిపొమ్మ‌ని హెచ్చ‌రించారు. పోలీసుల హెచ్చ‌రిక‌ల‌ను లెక్క‌చేయ‌కుండా వాళ్లు పారిపోయేందుకు య‌త్నించారు.



పోలీసుల‌పైనే కాల్పులు జ‌రుపుతూ త‌ప్పించుకోబోయారు. కానీ పోలీసులు వారి ఆట‌లు సాగ‌నివ్వ‌లేదు. ఎదురు కాల్పులు జ‌రుప‌డంతో నేర‌స్తుల్లో ఒక‌డు గాయ‌ప‌డ్డాడు. దాంతో మ‌రో ఇద్ద‌రు నేర‌గాళ్లు కూడా పోలీసుల ముందు లొంగిపోయారు. కాగా, ఈ ముగ్గురు నేర‌గాళ్లపై ఇప్ప‌టికే చాలా కేసులు ఉన్నాయ‌ని పోలీసులు చెప్పారు. వారిపై కేసులు న‌మోదుచేసి ద‌ర్యాప్తు జ‌రుపుతున్న‌ట్లు తెలిపారు.

Prayagraj: One criminal injured & 2 others arrested after an encounter with police today.



"One of the 3 chain-snatchers was injured in retaliatory firing by police during an encounter. Accused were involved in many chain snatching cases," says SP Prayagraj Dinesh Singh pic.twitter.com/qPlbmtMAzU