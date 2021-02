వార‌ణాసి‌: దేశంలో బంగారం స్మ‌గ్లింగ్‌కు పూర్తిగా అడ్డుక‌ట్ట ప‌డ‌టంలేదు. అధికారులు ఎన్ని చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టినా స్మ‌గ్ల‌ర్లు ఏదో ఒక విధంగా బంగారాన్ని అక్ర‌మంగా త‌ర‌లించే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నారు. ఇవాళ కూడా అక్ర‌మ బంగారాన్ని త‌ర‌లిస్తూ జైపూర్‌లో ఒక వ్య‌క్తి, వారణాసిలో ఒక మ‌హిళ ప‌ట్టుబ‌డ్డారు. షార్జా నుంచి జైపూర్ అంత‌ర్జాతీయ విమానాశ్ర‌యానికి వ‌చ్చిన ఓ వ్య‌క్తి బూట్ల‌లో కిలోన్న‌ర బంగారం ఉన్న‌ట్లు గుర్తించి అక్క‌డి క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అత‌ని నుంచి ఒక్కొక్క‌టి 750 గ్రాముల బ‌రువున్న‌ రెండు బంగారు బిస్కెట్ల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి విలువ దాదాపు రూ.70 ల‌క్ష‌లు ఉంటుంద‌ని అధికారులు అంచ‌నా వేశారు.



అదేవిధంగా వార‌ణాసిలో వార‌ణాసిలో ఓ మ‌హిళ నెక్లెస్ పూస‌ల్లో, స్టీల్ ప్లాస్కులో బంగారాన్ని అక్ర‌మంగా త‌ర‌లిస్తూ దొరికిపోయింది. ఉద‌యం వారణాసిలోని లాల్‌బ‌హ‌దూర్ శాస్త్రి అంత‌ర్జాతీయ విమానాశ్ర‌యానికి చేరుకున్న మ‌హిళ ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌ను అనుమానించిన అధికారులు అమెను త‌నిఖీ చేయ‌గా నెక్లెస్ పూస‌ల్లో బంగారం ఉన్న‌ట్లు బ‌య‌ట‌ప‌డింది. అంతేగాక అమె చేతిలోని స్టీల్ ప్లాస్కు అడుగు భాగంలో, లోప‌లివైపు అంచుల్లో బంగారం ఉన్న‌ట్లు గుర్తించారు. అదేవిధంగా మ‌రికొంత గ్రే కోటెడ్ బంగారాన్ని కూడా అధికారులు ఆమె నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

