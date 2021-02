తిరువ‌నంత‌పురం : కేర‌ళ‌లోని అల‌ప్పుజా జిల్లాలో బుధ‌వారం రాత్రి దారుణం జ‌రిగింది. రాష్ర్టీయ స్వ‌యం సేవ‌క్ సంఘ్‌‌(ఆర్ఎస్ఎస్) కార్య‌క‌ర్త‌ను హ‌త‌మార్చారు. చీర్తాల వ‌ద్ద బుధ‌వారం రాత్రి ఆర్ఎస్ఎస్, సోష‌ల్ డెమోక్ర‌టిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్‌డీపీఐ) కార్య‌క‌ర్త‌ల మ‌ధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్ర‌మంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్య‌క‌ర్త రాహుల్ కృష్ణా అలియాస్ నందుపై ఎస్‌డీపీఐ కార్య‌క‌ర్త‌లు దాడి చేయ‌డంతో అత‌ను ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఘ‌ట‌నాస్థ‌లికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆందోళ‌న‌కారుల‌ను చెద‌ర‌గొట్టారు. ఈ హ‌త్య కేసులో 16 మంది ఎస్‌డీపీఐ కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రాహుల్ హ‌త్య‌కు నిర‌స‌న‌గా అల‌ప్పుజా జిల్లాలో ఆర్ఎస్ఎస్ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది. అల‌ప్పుజాలో బంద్ ప్ర‌శాంతంగా కొన‌సాగుతోంది.



Kerala: Visuals from Cherthala town in Alappuzha district where BJP and some Hindu outfits have called for a dawn to dusk shutdown in protest against the killing of an RSS worker allegedly by SDPI workers. https://t.co/QsU216dFnr pic.twitter.com/6k4uwJhHMM