పట్టాలపై ఆత్మహత్యాయత్నం.. వ్యక్తిని కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్‌ సిబ్బంది

ముంబై: రైల్వే స్టేషన్‌లో రైలు పట్టాలపై పడుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వ్యక్తిని ఆర్పీఎఫ్‌ సిబ్బంది ఒకరు కాపాడారు. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని వీరార్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. తల్లి మరణంతో మనస్తాపానికి గురైన ఒక వ్యక్తి చనిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ నెల 24న వీరార్‌ రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకున్నాడు. స్టేషన్‌లోకి రైలు వస్తుండగా పట్టాలపై పడుకున్నాడు. దీంతో ప్రయాణికులు దీనిని చూసి ఆందోళన చెందారు. అయితే ఎవరూ కూడా అతడ్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేయలేకపోయారు.

ఇంతలో ఒక ఆర్పీఎఫ్‌ సిబ్బంది పరుగు పరుగున అక్కడికి వచ్చారు. పట్టాలపై పడుకున్న ఆ వ్యక్తిని వెంటనే పక్కకు లాగేశారు. ఆ మరుక్షణమే రైలు ఆ చోటును దాటి వెళ్లింది. దీంతో ఆ వ్యక్తికి తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పింది. కాగా, సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నాన్ని నివారించిన ఆర్పీఎఫ్‌ సిబ్బంది చొరవను పలువురు నెటిజన్లు ప్రశ్రంసించారు.

