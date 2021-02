సినీ స్టూడియోలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఒక సినిమా స్టూడియోలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. పశ్చిమ గోరేగావ్ ప్రాంతంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ సమీపం వద్దనున్న స్టూడియోలో మంగళవారం మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్‌ సిబ్బంది ఎనిమిది అగ్నిమాపక శకటాలతో మంటలను అదుపు చేశారు.

కాగా ఘటన జరిగినప్పుడు ఈ సినీ స్టూడియో మూసివేసి ఉండటంతో అందులో ఎవరూ చిక్కుకోలేదని సమాచారం. విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ కారణంగా ఈ అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ముంబైలోని గోరేగావ్ ప్రాంతం ఫిల్మ్ స్టూడియోలకు కేంద్రం. ప్రముఖ ఫిల్మ్‌సిటీ గోరేగావ్ ఈస్ట్‌లో ఉన్నది.

