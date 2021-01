ముంబై: గోల్డ్‌ షాప్‌లోకి ఆయుధాలతో చొరబడి ఆభరణాలను దోచుకున్న దొంగలపై దాడి చేసి పట్టుకునేందుకు ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రయత్నించారు. అయితే దొంగలు వారిని గాయపరిచి తప్పించుకుని పారిపోయారు. మహారాష్ట్రలోని థానే జిల్లాలో సోమవారం ఈ ఘటన జరిగింది. అంబర్‌నాథ్‌ ప్రాంతంలోని సర్వోదయ నగర్‌లో ఒక జ్యూయలరీ షాపులోకి ఆయుధాలు కలిగిన వ్యక్తులు చొరబడ్డారు. నగలను దోచుకున్న తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు.



గమనించిన ముగ్గురు యువకులు దొంగలను నిలువరించేందుకు యత్నించారు. అయితే ఆయుధాలు కలిగిన ఆ వ్యక్తులు ముగ్గురిని గాయపరిచి తప్పించుకుని పారిపోయారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చి పరిశీలించారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆభరణాల దోపిడీపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

కాగా దొంగలను పట్టుకునేందుకు ముగ్గురు యువకులు ప్రయత్నించిన తీరు సీసీటీవీలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

