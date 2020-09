నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం కూలి ముగ్గురు దుర్మరణం

వడోదర : గుజరాత్‌లో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. వడోదర జిల్లా బావమన్‌పుర ప్రాంతంలో ఈ తెల్లవారుజామున నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం కుప్పకూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో ముగ్గురు కూలీలు మృతి చెందగా.. ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు, రెస్క్యూ టీమ్‌ ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న 18 ఏళ్ల యువకుడిని రక్షించాయి.

చాలామంది శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. బిల్డర్ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించారు. సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, ఘటనకు గల పూర్తి కారణాలు త్వరలో వెల్లడిస్తామని ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. గాయపడిన వ్యక్తిని చికిత్స నిమిత్తం సమీప హాస్పటల్‌కు తరలించారు.

Gujarat: Three persons died after an under-construction building collapsed in Bawamanpura in Vadodara late last night. Rescue operation underway. pic.twitter.com/7xE1i1Xvjc