కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్‌లో రాష్ట్రంలో చిలుక‌ల‌ను అక్ర‌మంగా ర‌వాణా చేస్తూ న‌లుగురు వ్య‌క్తులు ప‌ట్టుబడ్డారు. బ‌స్సులో చిలుక‌ల‌ను అక్ర‌మంగా త‌ర‌లిస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం అందుకున్న స్థానిక అటవీ అధికారులు దుర్గాపూర్ ఏరియాలో బ‌స్సును అడ్డ‌గించి న‌లుగురు నిందితుల‌ను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి వివిధ జాతుల‌కు చెందిన 650 చిలుక‌ల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్ట‌యిన న‌లుగురిలో బ‌స్సు డ్రైవ‌ర్‌, కండ‌క్ట‌ర్ కూడా ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. ఘ‌ట‌న‌పై త‌దుప‌రి ద‌ర్యాప్తు కొన‌సాగుతున్న‌ద‌ని చెప్పారు. ‌



West Bengal: Four people arrested in Durgapur in connection to bird smuggling



"We counted 650 specimens of parakeets belonging to various species. The bus carrying the birds has been impounded & driver & conductor are among arrested. Further probe on," says local forest officer pic.twitter.com/3xfJnyyPj9