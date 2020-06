ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని తుగ్లకాబాద్‌ మురికివాడలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. వాల్మికీ బస్తీలో మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన స్థానికులు.. అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ప్రమాదస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేసింది. ఈ సందర్భంగా డివిజనల్‌ ఫైర్‌ ఆఫీసర్‌ ఎస్‌కే దువా మాట్లాడుతూ.. వాల్మికీ బస్తీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించినట్లు బుధవారం తెల్లవారుజామున 1:31 గంటలకు సమాచారం అందిందని తెలిపారు. తక్షణమే 20 ఫైరింజన్లు అక్కడికి వెళ్లి మంటలను అదుపు చేశాయన్నారు. మంటలను ఆర్పేందుకు సుమారు 2 గంటల పాటు శ్రమించాల్సి వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.



Delhi: Fire broke out at Valmiki Basti of Tughlaqabad's slum area earlier today. Fire is under control now. Divisional Fire Officer SK Dua says, "We received a call at 1:31 AM. 20 fire tenders are here. Fire brought under control at 3:30 AM, cooling op on. No casualties reported" pic.twitter.com/QtM3lUCxAp