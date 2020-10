చెన్నై: అక్ర‌మంగా బంగారం త‌ర‌లిస్తున్న ఇద్ద‌రు స్మ‌గ్ల‌ర్ల‌ను చెన్నై అంత‌ర్జాతీయ విమానాశ్ర‌యంలోని క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి 635 గ్రాముల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప‌ట్టుబ‌డ్డ స్మ‌గ్ల‌ర్ల‌లో ఒక‌రు కువైట్ నుంచి, మ‌రొక‌రు దుబాయ్ నుంచి చెన్నై అంత‌ర్జాతీయ విమానాశ్ర‌యానికి వ‌చ్చార‌ని అధికారులు తెలిపారు. కువైట్ నుంచి వ‌చ్చిన వ్య‌క్తి 16 బంగారం ముక్క‌ల‌ను రెండు వాజిలైన్ డ‌బ్బాల్లో పెట్టుకుని రాగా, దుబాయ్ నుంచి వ‌చ్చిన వ్య‌క్తి బంగారం పేస్ట్‌ను తొమ్మిది హెయిర్ జెల్ ట్యూబ్‌ల‌లో పోసుకొచ్చాడు.



ఎయిర్‌పోర్టులో దిగ‌గానే ఆ ఇద్ద‌రి ప్ర‌వ‌ర్తన అనుమానాస్ప‌దంగా అనిపించ‌డంతో అధికారులు లోప‌లికి తీసుకెళ్లి త‌నిఖీ చేశారు. దాంతో ఒక‌రి బ్యాగులో వాజిలైన్ డ‌బ్బాలు, మ‌రొక‌రి బ్యాగులో హెయిర్ జెల్ ట్యూబులు బ‌య‌ట‌ప‌డ్డాయి. అయితే ప‌ట్టుబ‌డ్డ బంగారం విలువ రూ.33.3 ల‌క్ష‌ల వ‌ర‌కు ఉంటుంద‌ని క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు తెలిపారు.

