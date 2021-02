కస్టమర్ల కోసం.. రెండు ‘చాట్‌’ గ్రూపుల మధ్య ఫైట్‌

లక్నో: కస్టమర్లను ఆకట్టుకునే క్రమంలో రెండు ‘చాట్‌’ గ్రూపుల మధ్య పెద్ద ఫైట్‌ జరిగింది. రెండు గ్రూపులకు చెందినవారు ఒకరిపై మరొకరు కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలోని కస్టమర్లు, స్థానికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ బాగ్‌పాట్‌ జిల్లాలోని బరాట్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది.



వినియోగదారులను తమ దుకాణాలకు రప్పించే అంశంపై 'చాట్' వ్యాపారులకు చెందిన రెండు గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో ఒకరిపై మరొకరు కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్నారు. దాడులు చేసుకున్న ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్‌ చేశారు. వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఆ ప్రాంతంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితి అదుపులోనే ఉన్నదని పోలీసులు తెలిపారు.

కాగా, ‘చాట్‌’ వ్యాపారులు కొట్టుకునే వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH Baghpat: Clash breaks out between two groups of 'chaat' shopkeepers over the issue of attracting customers to their respective shops, in Baraut. Police say, "Eight people arrested, action is being taken. There is no law & order situation there."



(Note: Abusive language) pic.twitter.com/AYD6tEm0Ri