ప్రైవేటు బస్సు బోల్తా.. తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం

ఆగ్రా : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని గ్రేటర్‌ నోయిడా - ఆగ్రా రహదారి యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్ వే తృటిలో పెనుప్రమాదం తప్పింది. సుమారు వంద మందితో వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సు ప్రమాదవశాత్తు ఖండౌలి ప్రాంతంలో బోల్తాపడింది. ఈ ఘటనలో 14 మంది తీవ్రంగా గాయడపడ్డారు. వెంటనే వారిని హాస్పిటల్‌కు తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. బస్సు బోల్తా పడిన సమయంలో సుమారు వంద మంది ప్రయాణీకులు బస్సులో ఉన్నట్లు ఎట్మాద్పూర్ సర్కిల్ పోలీస్‌ ఆఫీసర్ అర్చన సింగ్ పేర్కొన్నారు. గాయపడిన వారిని సమీప హాస్పిటల్‌కు తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే బస్సు బోల్తా పడడానికి గల కారణాలు తెలియరాలేదు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకొని, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీస్‌ అధికారి తెలిపారు.

Agra: A private bus carrying around 100 passengers overturns on Yamuna Expressway in Khandauli area. "14 passengers sustained injuries and were rushed to a hospital," says Archana Singh, Circle Officer, Etmadpur. pic.twitter.com/1g40W107f3