ల‌క్నో : ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని మోర‌దాబాద్‌ - ఆగ్రా ర‌హ‌దారిపై శ‌నివారం ఉద‌యం ఘోర రోడ్డుప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. మినీ బ‌స్సు - ట్ర‌క్కుతో పాటు మ‌రో వాహ‌నం ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్ర‌మాదంలో బ‌స్సులో ప్ర‌యాణిస్తున్న ప‌ది మంది అక్క‌డిక‌క్క‌డే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మ‌రో 10 మంది తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. స‌మాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘ‌ట‌నాస్థ‌లికి చేరుకుని స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టారు. మృత‌దేహాల‌ను స్వాధీనం చేసుకుని, క్ష‌త‌గాత్రుల‌ను చికిత్స నిమిత్తం స‌మీప ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు.



ఈ ప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్య‌నాథ్ తీవ్ర దిగ్ర్భాంతి వ్య‌క్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు రూ. 2 ల‌క్ష‌ల చొప్పున ప‌రిహారం ప్ర‌క‌టించారు. క్ష‌త‌గాత్రుల‌కు రూ. 50 వేలు చొప్పున ప్ర‌క‌టించారు. గాయ‌ప‌డ్డ వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాల‌ని వైద్య‌శాఖ అధికారుల‌ను సీఎం యోగి ఆదేశించారు.

#UPDATE: Death toll in Moradabad road accident rises to 10, around 10 injured. SSP says, "Forensic team is here, resuce almost complete. 3 vehicles collided with each other. Eyewitnesses tell us that it was a case of overtaking."



