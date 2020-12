పాట్నా: తుపాకులతో బెదిరించిన దుండగులు ఒక గోల్డ్‌ షాప్‌లో దోపిడీ చేశారు. బీహార్‌లోని దర్భంగలో బుధవారం ఈ ఘటన జరిగింది. సాయుధ దుండగులు పగటిపూట అందరూ చూస్తుండగా ఒక ఆభరణాల దుకాణంలో బంగారం, నగదు దోచుకున్నారు. అనంతరం గన్స్‌ చూపుతూ పారిపోయారు. ఈ ఘటనతో స్థానికులు భయాందోళన చెందారు. కొందరు తమ షాపులను మూసివేశారు. 14 కిలోల బంగారం, రూ .2 లక్షల నగదును దుండగులు దోచుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సీసీటీవీ దృశ్యాల ద్వారా నిందితులను గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు.

