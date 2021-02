ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కోపోలీ సమీపంలో ముంబై-పుణె ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై పలు వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మరణించగా మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత రహదారిపై కొన్ని వాహనాలు ఒకదానికొకటి ఢీకోవడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. కొద్దిసేపు ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది



Maharashtra: Five killed and at least five injured in a collision between multiple vehicles on Mumbai - Pune Expressway near Khopoli last night. The injured were taken to a hospital. pic.twitter.com/itblPUEE5X