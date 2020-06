కారులో నలుగురు చిన్నారులు.. ఊపిరాడక ఇద్దరు మృతి

లక్నో : ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మోర్దాబాద్‌లో విషాదం నెలకొంది. ముంద పాండే ఏరియాలో నలుగురు పిల్లలు ఆడుకుంటూ.. కారులోకి వెళ్లి కూర్చున్నారు. ఆ తర్వాత కారు లాక్‌పడటంతో పిల్లలకు బయటకు రాలేకపోయారు. నలుగురిలో ఇద్దరు పిల్లలు ఊపిరాడక ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.

న‌లుగురు చిన్నారుల వ‌య‌సు 4 నుంచి 7 సంవ‌త్స‌రాల వ‌య‌సు మాత్ర‌మే. మృతుల నివాసాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు మోర్దాబాద్‌(సిటీ) ఎస్పీ అమిత్‌ కుమార్‌ ఆనంద్‌ తెలిపారు.



4 children of ages 4-7 yrs were found unconscious in a car after they locked themselves up inside it while playing,in Mundha Pande area.All 4 were taken to hospital.2 of them died&other 2 are undergoing treatment at the hospital: Amit Kumar Anand, SP (city) Moradabad (15.06.2020) pic.twitter.com/ngjRssO5oj