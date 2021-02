ల‌క్నో : ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని గ్రేట‌ర్ నోయిడా ప‌రిధిలోని య‌మునా ఎక్స్‌ప్రెస్ వేపై శ‌నివారం ఉద‌యం ఘోర‌ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ద‌ట్ట‌మైన పొగ‌మంచు క‌మ్ముకోవ‌డంతో వాహ‌నాల రాక‌పోక‌ల‌కు తీవ్ర అంత‌రాయం క‌లిగింది. ఈ క్ర‌మంలో ఆరు వాహ‌నాలు ఒక‌దానికొక‌టి ఢీకొన్నాయి. దీంతో ప‌లు వాహ‌నాలు పూర్తిగా దెబ్బ‌తిన్నాయి. ఈ ప్ర‌మాదంలో 12 మంది తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. ప్ర‌మాద‌స్థ‌లికి చేరుకున్న పోలీసులు క్ష‌త‌గాత్రుల‌ను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. వాహ‌నాలు ఢీకొన‌డంతో అక్క‌డ భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్ ఏర్ప‌డింది. ట్రాఫిక్‌ను క్ర‌మ‌బ‌ద్దీక‌రించేందుకు పోలీసులు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నారు.



దేశ రాజధాని ఢిల్లీని భారీ పొగమంచు కమ్మేసింది. దీంతో పలు చోట్ల దృశ్యమానతను ప్రభావితం చేసింది. అలాగే కాలుష్యం సైతం పెరిగింది. సిస్టమ్‌ ఆఫ్‌ ఎయిర్‌ క్వాలిటీ అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ (సఫర్) ప్రకారం.. గాలి నాణ్యత సూచిక (ఏక్యూఐ) 307కు చేరింది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) ఐటీఓలో 392, ఆర్కెపురంలో 412, చాందిని చౌక్‌లో 406 ఏక్యూఐ రికార్డయింది. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో తక్కువ దృశ్యమానత నమోదైంది. అలాగే పంజాబ్, హర్యానా, చండీగఢ్‌, ఢిల్లీ, తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్‌, వాయువ్య రాజస్థాన్‌లోని వివిధ ప్రదేశాల్లో దట్టమైన పొగమంచు ఉందని భారత వాతావరణశాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది.

Greater Noida: At least 6 vehicles collided with each other at Yamuna Expressway due to reduced visibility caused by fog. Around 12 people injured and admitted to hospital. Police present at the spot, efforts underway to clear the route. pic.twitter.com/1TYl2pzqwz