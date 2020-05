సినిమా థియేటర్లలోనే 'సినిమా' తట్టుకొని నిలబడుతుంది..

క‌రోనా దెబ్బ‌కి సినిమా ప‌రిశ్ర‌మ అత‌లాకుత‌లమైన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇన్నాళ్ళు థియేటర్స్‌లో విడుద‌లైన సినిమాలు క‌రోనా ఎఫెక్ట్ వ‌ల‌న ఓటీటీ బాట ప‌డుతున్నాయి. దీంతో థియేట‌ర్ ఓన‌ర్స్‌, డిస్ట్రిబ్యూట‌ర్స్ గ‌గ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌క నిర్మాత వైవిఎస్ చౌద‌రి ప్ర‌క‌ట‌న ద్వారా సినిమా ధియేటర్లలోనే 'సినిమా' తట్టుకుని నిలబడింది, నిలబడుతుంది అంటూ ఓ పోస్ట్‌లో తెలిపారు. రేపు త‌న బ‌ర్త్‌డే కావ‌డంతో ఈ సంద‌ర్భంగా ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో అడ‌వి కాచిన వెన్నెల‌లా ఒంట‌రిత‌నాన్ని అనుభ‌విస్తున్న సినిమా ప‌రిశ్ర‌మ పూర్వ‌పు వైభ‌వాన్ని పొందుతుంని ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేశారు.



సినిమా ధియేటర్లలోనే 'సినిమా' తట్టుకుని నిలబడింది, నిలబడుతుంది..

- YVS Chowdary



